Mourinho avec Benzema à Al-Ittihad, ça va faire des étincelles

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Avec le départ de Nuno Espirito Santo, Al-Ittihad est à la recherche d'un nouvel entraîneur. Si José Mourinho a décliné les propositions indécentes de l'Arabie saoudite l'été dernier, le club de Karim Benzema compte revenir à la charge avec une offre impossible à refuser.

En grande difficulté en Saudi League, Al-Ittihad a pris la décision de se séparer de Nuno Espirito Santo qui s'était mis une partie de son vestiaire à dos, dont Karim Benzema. Le Ballon d'or 2022 est la star de l'équipe championne d'Arabie saoudite en titre avec comme autres éléments importants, N'Golo Kanté, Fabinho ou Jota. Mais le début de saison des Tigres est mauvais et la direction aimerait recruter un entraîneur capable de gérer un vestiaire composé de stars avec un projet ambitieux. Forcément, le nom de José Mourinho revient facilement pour une telle tâche. L'été dernier, c'est Al-Hilal qui avait tenté de le séduire, sans réussite pour le coach romain. Selon les informations du Mirror, Al-Ittihad rêve secrètement de le signer. Septième de la Serie A, l'AS Roma réalise une saison moyenne, comme l'année dernière. Le club de la Louve est largement distancé par les autres cadors du championnat italien. La possibilité de s'offrir un titre est fermée à Rome. Contrairement à Al-Ittihad qui a remporté le championnat saoudien et qui compte bien s'adjuger d'autres trophées, comme la Ligue des Champions asiatique.

Mourinho ouvre la porte à l'Arabie saoudite, Al-Ittihad jubile

Mais pour parvenir à cet objectif, Al-Ittihad a besoin d'un meneur d'hommes, capable de tirer le meilleur de Karim Benzema et de ses coéquipiers. José Mourinho est un candidat idéal et bénéficierait assurément du meilleur salaire possible pour un entraîneur, à Djeddah. Dans un entretien à la télévision égyptienne, le Portugais a laissé la porte ouverte à une arrivée en Arabie saoudite. « J'irai en Arabie saoudite pour un peu de temps libre, mais je suis convaincu que j'y travaillerai. Je ne sais pas quand, mais j'en suis presque sûr. Personne ne connaît l'avenir, mais je le ferai certainement. Les portes sont toujours ouvertes pour moi en Arabie saoudite. Je veux ressentir le développement là-bas. Cristiano a été le premier à y aller et à donner immédiatement une perspective différente. La compétition est réelle, pas seulement dans la Ligue nationale, mais aussi dans la Ligue des Champions de l'AFC qui est très intéressante » avait avoué le Spécial One à MBC Egypt, une chaîne qui appartient à Saudi MBC Group. José Mourinho en Arabie saoudite, ce n'est plus qu'une question de temps, et c'est Al-Ittihad qui compte bien rafler la mise.