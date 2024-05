Un Trophée des champions à l'Espagnole, la LFP a déjà tout prévu

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Le Trophée des champions 2024 sera organisé en Chine. La LFP continue ainsi sa promotion de la Ligue 1 à l'international. Mais, pour encore accélérer le processus, Vincent Labrune veut imiter l'Espagne et l'Italie en créant un tournoi à 4 équipes.

Après Israël pendant 2 ans, le Trophée des champions poursuivra son tour du monde en Chine en 2024 comme l'a confirmé la LFP. Si cela énerve les supporters français, c'est tout bénéfice pour la promotion de la Ligue 1 dans le monde. Mais, un match à l'étranger ne semble pas suffisant pour Vincent Labrune, le président de la LFP. En effet, comme le révèle L'Equipe, il veut changer le format de cette compétition et augmenter le nombre de matchs. Finie l'opposition champion de France-vainqueur de la coupe de France. Le Trophée des champions réunirait désormais 4 formations françaises.

Un tournoi à 4 en hiver dès 2025 ?

Vincent Labrune proposera son idée au prochain conseil d'administration de la LFP, le 5 juin prochain. L'idée serait de faire participer le champion de France, le vainqueur de la coupe de France, le 2e et le 3e de Ligue 1. Le Trophée des champions sera alors un mini-tournoi avec deux demi-finales et une finale sur terrain neutre. La LFP suit l'exemple de l'Espagne, qui applique ce format depuis 2020 avec sa Supercoupe d'Espagne, et de l'Italie depuis 2023 pour la Supercoupe d'Italie.

Vers une refonte du Trophée des champions



Le nouveau Trophée devrait regrouper quatre équipes, le champion de France, le vainqueur de la Coupe et les 2e et 3e de L1 > https://t.co/aE26jjpL3b pic.twitter.com/UK7c35LFD3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 14, 2024

Vincent Labrune compte reproduire à 100% les modèles espagnols et italiens puisque le Trophée des champions serait déplacé de l'été à l'hiver comme ses voisins. On ignore encore si ce format sera accepté par le conseil d'administration et pour quand. La République Démocratique du Congo, candidate pour organiser le Trophée des champions en 2025, pourrait accueillir la nouvelle formule en première.