Mohamed Salah à Al-Ittihad, Liverpool dépouillé

Quelques semaines après Roberto Firmino et Sadio Mané, le fameux trio de Liverpool pourrait intégralement évoluer en Arabie saoudite.

Passeur décisif pour le premier match de la saison face à Chelsea ce week-end, Mohamed Salah a donné son accord à Liverpool pour négocier avec Al-Ittihad, affirme plusieurs médias saoudiens dont Alkass Channel. Par respect pour les Reds, l’Egyptien ne compte pas faire de demande de transfert lors de ce mercato, mais acceptera de partir si un accord est trouvé entre les deux clubs. C'est possible vue l'offre en préparation du côté du PIF.

Mohamed Salah has told Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 that he is willing to leave and join Al Ittihad 🇸🇦.



Both clubs will start negotiations soon.



