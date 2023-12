Cristiano Ronaldo annoncé à Arsenal, il préfère en rire

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo fait le bonheur d'Al-Nassr depuis quelques mois maintenant. Mais certains ont encore un espoir de le voir revenir jouer en Premier League.

L'Arabie saoudite avait fait un énorme coup en convaincant Cristiano Ronaldo de signer à Al-Nassr. La Saudi Pro League s'est offert l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et son championnat ne cesse d'attirer des stars depuis. Cependant, en Europe, on a toujours un peu espoir que CR7 revienne. La Premier League ne désespère pas. Et même si Cristiano Ronaldo n'a joué qu'à Manchester United, une arrivée à Londres est vivement souhaitée. Du moins de la part de Frank Warren, promoteur des plus grands combats de boxe. D'ailleurs, ces dernières heures, il a clairement demandé au Portugais de rallier les Gunners.

Cristiano Ronaldo ne s'y attendait pas du tout

Présents à un événement majeur du monde de la boxe, les deux hommes étaient assis l'un à côté de l'autre. Et quand la caméra est arrivée proche de Frank Warren, ce dernier a lâché un : « Il va signer pour Arsenal ». De quoi bien faire rire Cristiano Ronaldo, visiblement surpris par cette déclaration pleine d'humour. Peu de chances de voir le quintuple Ballon d'Or revenir en Europe. L'Arabie saoudite veut le sécuriser encore pour longtemps, quitte à mettre des moyens XXL pour y parvenir. A 38 ans, Cristiano Ronaldo est toujours très efficient et souhaite continuer à battre tous les records. Parmi ses prochains objectifs majeurs de l'année 2024 : le championnat d'Europe des nations qui aura lieu en Allemagne en fin de saison. Une bonne occasion de rappeler qu'il n'est pas encore fini pour le plus haut niveau.