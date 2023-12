Conor McGregor et Cristiano Ronaldo, plus ivre que lui tu meurs

Organisée par l'Arabie Saoudite, une soirée de boxe a réuni samedi quelques stars autour du ring. Et notamment le duo composé de Conor McGregor et Cristiano Ronaldo. Un choc assez succulent s'est déroulé sous le regard d'une caméra.

Légende du MMA, l'Irlandais Conor McGregor est du genre bon vivant. Et visiblement, avant de venir assister à la soirée de boxe anglaise organisée à Riyad, celui que l'on surnomme Notorious avait probablement traîné un peu trop à la buvette réservée aux VIP. Car en entrant dans la salle, celui qui est connu pour sa grande gueule était visiblement d'humeur badine. Au point d'agacer légèrement une autre légende du sport.

Pour preuve, une scène surréaliste dans laquelle il est venu s'installer à côté de Cristiano Ronaldo, lequel a clairement fait semblant de ne pas voir Conor McGregor avant d'être obligé de s'intéresser à celui qui l'invectivait avec malice. Sans réellement saluer son voisin, CR7 a cependant été contraint d'y faire un peu plus attention lorsque le champion irlandais lui a fait remarquer que sa propre montre de luxe était plus belle que celle du footballeur portugais. Entre milliardaires, on ne rigole pas avec ces signes ostensibles de richesse.

