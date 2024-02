Mahrez en Arabie Saoudite, sa femme est traumatisée

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier un peu à la surprise générale, Riyad Mahrez a rejoint les rangs d'Al-Ahli en Arabie saoudite. De quoi décontenancer totalement sa femme, Taylor Ward.

L'Arabie saoudite a fait de grosses opérations ces derniers mois sur le marché des transferts. Pas mal de stars jouant en Europe ont succombé aux charmes de la Saudi Pro League et de son argent illimité. C'est notamment le cas de Riyad Mahrez, qui a signé à Al-Ahli alors qu'il était pourtant un élément important de Manchester City. Sa compagne, Taylor Ward, influenceuse britannique, a récemment avoué avoir été totalement surprise et submergée par ce départ soudain en Arabie saoudite. L'ancien de Leicester lui avait simplement dit la phrase : « Cela fait partie du jeu », comme on pourra bientôt le voir dans un documentaire sur Prime Video. De quoi faire pleurer la jeune femme, comme elle l'a confié dans des propos rapportés par le Daily Mail. Surtout qu'elle a dû s'occuper aussi du déménagement.

Un départ traumatisant mais...

Taylor Ward n'était dans un premier temps pas prête pour un si grand changement, racontant les émotions traumatisantes vécues. « Un jour, nous avions prévu que Riyad revienne en pré-saison avec City, puis du jour au lendemain, nous avons déménagé en Arabie Saoudite et j'avais fait tout ce déménagement. Je pense que c'était tout simplement très bouleversant à ce moment-là et un choc énorme parce que je ne l'avais tout simplement pas vu venir. Cette scène avec Riyad, c'est juste lui. Il parle simplement franchement et va droit au but. Il dit simplement : C'est comme ça, tu dois t'en remettre maintenant, alors que je suis plus émotive. (...) Un jour, il m'a appelé alors que j'étais assise sur la plage et m'a dit : « On déménage et j'y vais demain, c'est tout ». J'ai fondu en larmes. Je me suis dit : « Je n'arrive pas à croire que cela arrive ». Pourtant, les deux tourtereaux fileront au Moyen-Orient quelques heures plus tard.

...un pays surprenant

Cependant, Taylor Ward ne regrette pas d'être partie et s'acclimate plutôt bien à sa nouvelle vie : « Jusqu'à présent, l'expérience a été incroyable. Il n'y a évidemment pas d'alcool donc je ne prendrai pas de verre de vin ! Pour être honnête, il y a plus que ce que je pensais au départ. (...) L'ambiance est tout simplement très différente. C'est beaucoup plus détendu là-bas, c'est plus calme et plus tranquille, alors qu'à Manchester, la vie est très occupée - il se passe tellement de choses et nous sortons toujours dîner et voyons des amis. C'est probablement ce qui me manque le plus, voir ma famille et mes amis plutôt que ce qui manque au pays. Les gens ont été si adorables – je pense que c'était en fait un choc énorme, à quel point tout le monde a été gentil. Vous ne pouvez pas comparer cela au Royaume-Uni – ce n’est pas du tout comme ici. Jusqu'à présent, j'apprécie, j'ai juste l'impression d'être en vacances, je n'ai pas encore l'impression d'y avoir déménagé. (...) Nous avons toujours convenu depuis le début qu'avec le football, les choses changent et que partout où il irait, je l'accompagnerais ». Un soutien de poids donc incontestable pour Mahrez, pas mal critiqué après sa Coupe d'Afrique des Nations ratée avec l'Algérie. Son transfert en Arabie saoudite a notamment été pointé du doigt.