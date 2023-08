Benzema au placard, énorme clash en Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Recrue phare d’Al-Ittihad, Karim Benzema avait sûrement rêvé de meilleures conditions pour ses débuts. L’attaquant français n'a pas les faveurs de son entraîneur Nuno Espirito Santo qui se passerait bien de ses services. De quoi provoquer de vives tensions entre les deux hommes, dont la collaboration paraît déjà compromise.

Gros coup d’Al-Ittihad, Karim Benzema fait partie des nouvelles têtes d’affiche de la Saudi Pro League. La venue de l’attaquant tricolore ravit les dirigeants saoudiens et de sa nouvelle équipe. Et pourtant, l’ancien joueur du Real Madrid ne fait pas totalement l’unanimité en interne. C’est en tout cas la version de la presse locale qui révèle un conflit entre Karim Benzema et son entraîneur Nuno Espirito Santo. Les deux hommes entretiennent des relations très tendues, raconte le média Asharq Al-Aswa.

C'est tendu avec Nuno Espirito Santo

En cause, le traitement infligé par le technicien qui ne serait pas un grand fan de l’avant-centre. Le Portugais, qui n’a pas réclamé l’arrivée de Karim Benzema, estime que son équipe a besoin d’un profil différent. Bien sûr, Nuno Espirito Santo se voit contraint de titulariser sa recrue phare. Mais l’ex-manager de Tottenham ne serait pas du tout emballé. La source ajoute que le coach d’Al-Ittihad a même privé KB9 du brassard, alors que la star avait obtenu la garantie d’être capitaine pendant les négociations avec la direction.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Dans ces conditions, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais constate que son entraîneur ne le traite pas avec professionnalisme. Karim Benzema en aurait parlé à ses supérieurs pour trouver une solution et apaiser les tensions. Mais ces échanges n’ont rien donné puisque le Français n’était pas présent à l’entraînement mardi. Autant dire que la cohabitation entre les deux hommes pourrait vite devenir impossible. Et si Al-Ittihad devait trancher, on se doute que l’entraîneur nommé en juillet 2022 serait invité à faire ses valises.