Mahrez plombe l’Algérie, Belmadi connaît la chanson

Dans : CAN 2024.

Par Eric Bethsy

Après le match nul contre l’Angola (1-1) lundi dernier, Riyad Mahrez a subi une nouvelle vague de critiques. Cela devient une habitude pour l’ailier de l’Algérie, régulièrement ciblé par les détracteurs des Fennecs, mais toujours soutenu par son sélectionneur Djamel Belmadi.

Eliminée dès la phase de groupes de la précédente édition, l’Algérie était attendue au tournant pour son entrée en lice dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Autant dire que le match nul concédé face à l’Angola a provoqué de vives réactions. De nombreux observateurs ont pointé les choix du sélectionneur Djamel Belmadi, ainsi que le faible rendement de Riyad Mahrez. Le chroniqueur de RMC Walid Acherchour s’est interrogé sur le statut accordé à l’ailier des Fennecs.

🎙️ Très critiqué par une partie des fans, Riyad Mahrez sait qu’il peut compter sur le soutien de son coach et de ses coéquipiers.



🇩🇿🤔 Avez-vous confiance en notre capitaine pour faire taire ses détracteurs ? pic.twitter.com/cNQxyhVBfw — DZfoot (@DZfoot) January 19, 2024

« J’ai vu un Mahrez arriver en surpoids lors de la préparation, critiquait le journaliste cette semaine. J’ai vu un Mahrez totalement déconnecté dans la très bonne période de l’Algérie en première mi-temps. Et en seconde période, il a été absent et transparent. Heureusement, il a un coach qui impose la république des copains. » Il est vrai que le milieu offensif d’Al-Ahli n’évolue plus à son meilleur niveau. Malgré le triplé réalisé avec Manchester City la saison dernière, avec notamment le sacre en Ligue des Champions, pas sûr que Riyad Mahrez ait encore les capacités de porter l’Algérie.

Belmadi ne lâche pas Mahrez

Mais lors des conférences de presse de Djamel Belmadi, mieux vaut éviter de remettre en cause le capitaine des Fennecs. Le sélectionneur algérien a en effet défendu son cadre avec autorité. « Les critiques sur Riyad Mahrez ne datent pas d’aujourd’hui. En 2019, il était critiqué également, a rappelé l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Je n’écoute pas les journalistes. Riyad Mahrez est champion d’Europe. Il n’écoute même pas les critiques. On est concentrés sur l’équipe, notre prochain match. » Ce samedi (15h), l’Algérie disputera déjà une rencontre importante face au Burkina Faso, sans doute avec Riyad Mahrez au coup d’envoi.