Le dossier Karim Benzema définitivement réglé le 29 janvier

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema s'entraine à part et n'a pas réintégré le groupe à Al-Ittihad. Mais son avenir est pourtant limpide malgré son mal-être en Arabie Saoudite.

Les rumeurs se multiplient en ce qui concerne la suite de la cariere de Karim Benzema, qui est toujours exclu du groupe à Al-Ittihad par Marcelo Gallardo. Revenu en retard de vacances, l’attaquant français traine son spleen dans le club de Djeddah (Arabie Saoudite), et les critiques sur son manque d’implication l’ont clairement touchées, puisqu’il a supprimé son compte Instagram et ses millions de followers par le même temps. Depuis le 1er janvier, son envie de revenir en Europe est annoncée, avec des points de chute aussi divers que l’OL ou le Real Madrid, pour des retours fracassants, ou bien Chelsea ou Manchester United, pour une dernière pige de gala en Premier League.

Benzema de retour à l'entrainement le 29 janvier

Il n’en sera rien affirme la presse saoudienne, pour qui le dossier Karim Benzema va être très vite réglé. En effet, l’attaquant français va être réintégré à l’effectif d’Al-Ittihad à l’issue de ce stage de préparation, c’est à dire lundi 29 janvier prochain. L’ancien goleador du Real Madrid y récupèrera sa place dans le groupe et se préparera pour les prochains matchs de l’équipe, où il terminera la saison.

Real Madrid : Ancelotti est à 100 % d’accord avec Benzema https://t.co/bhZGF5rAeF — Foot01.com (@Foot01_com) January 26, 2024

Et si jamais KB9 venait à exprimer le désir de quitter le club, ce ne pourra être que pour rejoindre une autre formation du championnat saoudien, dans une équipe de son choix tant les transferts entre clubs n’ont pas d’importance pour le Prince qui alimente la Saudi Pro League. Le voir ainsi changer d’air est possible, mais uniquement pour évoluer dans un autre ténor du championnat. L’imaginer à Al-Nassr avec Cristiano Ronaldo peut déjà faire rêver, pour une association qui a tellement bien fonctionné au Real Madrid bien évidement. En tout cas, un départ en Europe n’est pas envisagé, et si l’Arabie Saoudite dit non alors ce sera non puisque le salaire de Karim Benzema empêche toute discussion sérieuse avec un club européen.