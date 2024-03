TV ‍: Canal+ épouvanté, l'Arabie Saoudite fait 0% d'audience

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

L'été dernier, la Saudi Pro League s'est musclée en faisant venir des stars telles que Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ou bien encore Neymar. Mais les audiences sont cataclysmiques pour Canal+.

Les organisateurs du championnat d'Arabie Saoudite pensaient pouvoir passionner la planète football en lâchant des centaines de millions d'euros afin de convaincre plusieurs stars vieillissantes de rejoindre leur compétition. A grands coups de contrats exceptionnels, Cristiano Ronaldo, Neymar et Karim Benzema ont dit banco, ouvrant le bal à d'autres signatures prestigieuses. Et forcément, de nombreuses chaînes se sont présentées au guichet pour obtenir les droits de diffusion de la Saudi Pro League. En France, c'est Canal+ qui a lâché même pas un million d'euros pour s'offrir cette compétition, à laquelle la chaîne cryptée accorde une grande place. Mais les audiences ont fuité et du côté du diffuseur de la Saudi Pro League, on est clairement désolé. Et il y a de quoi.

0% de part d'audience pour la Saudi Pro League sur Canal+

En effet, Sacha Nokovitch révèle dans le quotidien sportif, que la récente affiche opposant vendredi dernier Al Hilal à Al Ittihad, avec quelques jours internationaux présents dont N'Golo Kanté, a réuni....5.000 téléspectateurs. Comme le fait malicieusement remarquer notre confrère, cela représente une audience six fois moindre que celle du match de National entre Rouen et Sochaux, également diffusé par Canal+ Sport. Pour Médiametrie, cela représente 0% d'audience sur la totalité du public. Et ce match auquel ne participait pas une seule des mégastars de la Saudi Pro League n'est pas réellement une exception. Même si ce sont des chiffres confidentiels, la moyenne des audiences est de 15.000 personnes pour le championnat d'Arabie Saoudite. A priori, cela ne remettra pas en cause la diffusion de cette compétition sur Canal+ qui s'apprête dans le même temps à couper définitivement les ponts avec notre bonne vieille Ligue 1. Il est vrai que le prix à payer n'est pas le même, mais clairement les audiences non plus.