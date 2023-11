L’influenceur Cristiano Ronaldo pourrait perdre un milliard

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

En tant que partenaire de Binance, le géant des cryptomonnaies, Cristiano Ronaldo est poursuivi en justice. Trois personnes estiment avoir perdu d’énormes montants à cause de l’attaquant portugais. Et lui réclament des dommages et intérêts à hauteur d’un milliard de dollars.

Plateforme leader sur les cryptomonnaies, la société Binance traverse une grosse tempête. L’entreprise fait actuellement l’objet d’un grand procès aux Etats-Unis avec plusieurs chefs d’accusation comme financement du terrorisme, blanchiment d’argent, vente de titres non enregistrés… Un scandale qui risque d’entraîner Cristiano Ronaldo. Depuis juin 2022, le Portugais sert d’ambassadeur à Binance dont il fait régulièrement la promotion sur ses réseaux sociaux.

Ronaldo risque gros

En collaboration avec cette société, le quintuple Ballon d’Or avait créé une collection de NFT (jetons non fongibles) à ses initiales. « Je tenais vraiment à créer quelque chose de mémorable et d’unique pour mes supporters, car je leur dois beaucoup, expliquait l’attaquant d’Al-Nassr. Grâce à Binance, j’ai pu créer un objet qui capture la passion du jeu tout en remerciant les fans pour toutes ces années de soutien. » Le problème, c’est que la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, enregistrée aux Îles Caïman, a connu une augmentation de 500% des recherches grâce à son lien avec Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo is being SUED for promoting the Cryptocurrency exchange Binance 😳 pic.twitter.com/45agjrBydU — Mail Sport (@MailSport) November 30, 2023

Résultat, le NFT le moins cher de la collection CR7, qui valait 77 dollars, vaut désormais 1 dollar. De quoi provoquer d’énormes pertes pour trois investisseurs, dont l’identité n’a pas été dévoilée, et qui poursuivent l’ancien joueur du Real Madrid en justice. Ces plaignants reprochent à la star d'avoir utilisé son influence pour les inciter à réaliser des investissements à perte, et sans avoir révélé sa rémunération dans son partenariat avec Binance. Au total, les trois personnes réclament des dommages et intérêts à hauteur d’un milliard de dollars ! Un montant ahurissant, même quand on s’appelle Cristiano Ronaldo.