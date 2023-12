L’Arabie Saoudite, vous n’êtes pas prêt pour la suite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite a renversé la table du monde du football ces derniers mois en recrutant de grandes stars loin d'être en pré-retraite. Un bouleversement par l'argent qui va se poursuivre pendant les prochaines années.

« Je pense que cette histoire avec l’Arabie saoudite sera de courte durée. À mon avis, c’est une mauvaise approche du développement du football pour eux. En faisant venir des joueurs en fin de carrière, on ne développe pas le football. Je ne vois pas de jeunes stars comme Erling Haaland et Kylian Mbappe intéressées par l’Arabie Saoudite. La Chine a fait la même chose il y a des années, mais son équipe nationale n’a toujours pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde ». C’est par ces mots que le président de l’UEFA, Aleksandr Ceferin, avait expliqué qu’il ne craignait pas du tout un affaiblissement des formations européennes et notamment de la Ligue des Champions, face au mercato spectaculaire réalisé par l’Arabie Saoudite depuis un an.

L'Arabie Saoudite dans 2-3 ans, aie aie aie

Et pourtant, de nombreuses stars habituées à briller en C1 comme Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Karim Benzema ou N’Golo Kanté ont franchi le cap et ont rejoint le championnat saoudien alors qu’ils auraient pu continuer à rendre bien des services à des formations de haut niveau en Europe. Un choix qui n’est pas étonnant et qui n’est pas uniquement résumé à l’argent versé sur le compte à chaque fin de mois. C’est du moins ce que prétend Ruben Neves, pour qui c’est le projet d’ensemble qui l’a convaincu de signer à Al-Hilal pour un salaire de 14 millions d’euros qu’il n’aurait jamais pu toucher en Premier League.

Le milieu de terrain portugais, pressenti pour rejoindre Newcastle cet hiver, a fait savoir que ce ne serait pas le cas, et que très bientôt, le championnat saoudien serait l’un des meilleurs au monde. « Bien sûr, l'argent était l'une des raisons de mon départ, il ne faut pas le cacher. Mais lorsque le projet nous a été présenté, nous nous sommes rendu compte qu'il s'agissait de quelque chose d'important : les gens n'ont aucune idée de l'évolution du pays et du football et de ce qu'il pourrait advenir dans quelques années. En un an seulement, ils ont réussi à créer un championnat qui, dans deux ou trois ans, sera fantastique », a souligné le milieu de terrain portugais, qui ne cache pas que son contrat l’a attiré dans un championnat que son équipe domine très nettement, même sans Neymar.