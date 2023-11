Varane prêt à craquer pour l'or saoudien

Dans : Arabie Saoudite.

Par Alexis Rose

Clairement à la peine du côté de Manchester United, Raphaël Varane pourrait bien faire ses valises en direction de l’Arabie Saoudite lors du prochain mercato hivernal…

Le contingent d’internationaux français jouant en Arabie Saoudite va probablement s'agrandir au cours des prochains mois. Il faut dire que le pays du Golfe va continuer sa razzia sur le marché européen dès janvier prochain et l’ouverture du mercato d’hiver. Après Karim Benzema et N'Golo Kanté, c’est Raphaël Varane qui est désormais annoncé du côté de la Saudi Pro League. Comme son coéquipier champion du monde Kanté, le défenseur central pourrait effectivement quitter la Premier League et rejoindre un club saoudien. En effet, selon les informations du site Todofichajes, Al-Nassr pourrait bien être la future destination du joueur formé à Lens. Un transfert de 30 millions d’euros est même à l’étude en vue des prochaines semaines.

Varane à Al-Nassr avec Cristiano Ronaldo ?

Reste maintenant à savoir si Varane, qui n’a finalement que 30 ans, sera prêt à accepter le projet sportif proposé en Arabie Saoudite. Si le côté financier importera forcément beaucoup, le Français pourrait bien se laisser tenter, sachant qu’il n’est plus trop titulaire à Manchester United. Souvent laissé de côté par Erik ten Hag, il n’a disputé que 571 minutes en 10 matchs cette saison. Autant dire que l’ancien cadre du Real Madrid, où il a formé l’une des meilleures charnières centrales avec Ramos, pourrait avoir des envies d’ailleurs pour l’année prochaine. En fin de contrat en 2025, Varane retrouverait d’ailleurs son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo du côté d’Al-Nassr. Ce fut déjà le cas au Real Madrid, puis à Manchester United. Un argument de plus pour convaincre Varane, qui se sait plus sur la fin que sur ses débuts à cause notamment de ses blessures. Donc autant qu’il prenne un dernier gros contrat en Arabie Saoudite pour se mettre à l’abri jusqu’à la fin de ses jours.