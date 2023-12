L'Arabie Saoudite prépare un nouveau tsunami en Europe

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

L'été dernier, les clubs saoudiens ont recruté de nombreuses stars en Europe grâce à des finances quasi illimitées. Leur seule limite concernait le nombre de joueurs étrangers autorisés par effectif. Cependant, leur fédération va être plus souple sur cette question.

Largement dominateur sportivement et surtout financièrement, l'Europe a une sérieuse menace depuis un an : l'Arabie Saoudite. Le Royaume investit massivement dans le football pour améliorer notamment le niveau de son championnat. Cristiano Ronaldo a ainsi été recruté l'hiver dernier avant d'autres noms connus l'été suivant : Karim Benzema, N'Golo Kanté, Neymar, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Marcelo Brozovic entre autres. Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli ou Al-Ittihad sont apparus sur la carte mondiale du football et ils risquent de gagner en influence dans les mois à venir.

De 8 à 10 joueurs étrangers autorisés par club

Seule une limite sur le nombre de joueurs étrangers par club vient calmer les ardeurs saoudiennes. Dans un effectif complet, ils ne peuvent détenir que 8 joueurs non-saoudiens chacun. Néanmoins, cela va changer très rapidement. Pour aider ses formations à recruter plus de stars, la fédération saoudienne vient d'annoncer qu'elle élèverait la jauge. Chaque club saoudien pourra désormais posséder 10 joueurs étrangers dans un effectif de 25 éléments. Le nombre de joueurs étrangers présents sur la pelouse au coup d'envoi augmente aussi. Il sera porté à 8.

الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين يقرران تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا مع مراعاة أحقية كل نادٍ بتسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة، وذلك اعتبارًا من الموسم الرياضي… pic.twitter.com/mqfcEb32dT — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 29, 2023

« La Fédération saoudienne de football et la Ligue professionnelle saoudienne ont décidé de modifier à 25 le nombre de joueurs inscrits dans les équipes premières des clubs de la Ligue professionnelle saoudienne, en tenant compte du droit de chaque club d'inscrire 10 joueurs étrangers. Les clubs saoudiens pourront faire jouer jusqu’à 8 étrangers par match, à compter de la saison sportive 2024-2025 », a écrit la fédération saoudienne dans un communiqué ce vendredi. Une mesure inquiétante pour l'Europe, alors que le mercato hivernal débute sous peu. Mais, cela est nécessaire pour les formations du Royaume alors que la récente Coupe du monde des clubs a montré que l'écart avec les équipes européennes était encore élevé. Il faut s'améliorer rapidement avant le Mondial des clubs de la FIFA à 32 équipes dans un peu plus d'un an désormais.