L'Arabie Saoudite débarque au Barça pour une affaire en or

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Révélation de la saison 2019/2020 du FC Barcelone où il a terminé second du Golden Boy, Ansu Fati a été prêté à Brighton cette saison. La presse espagnole indique que le Barça ne compte plus sur lui et que l'Arabie saoudite est à l'affût.

Il était présenté comme le futur attaquant star de Barcelone. Digne héritier de Lionel Messi et leader de la nouvelle génération catalane. Malheureusement, les nombreuses blessures ont obligé Ansu Fati à être moins ambitieux. Auteur de 119 matchs disputés en 5 saisons, le nouveau numéro 32 des Seagulls a beaucoup de mal à revenir à son meilleur. S'il n'a pas encore 21 ans, certains observateurs estiment qu'Ansu Fati ne pourra jamais avoir la carrière qu'on lui prédisait. Toutefois, l'international espagnol (10 sélections) reste un joueur avec une très belle cote sur le marché des transferts. Et comme le rapporte Sport, le Barça ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Tout le contraire de l'Arabie saoudite qui est prête à accueillir l'attaquant déchu.

Le Barça zappe Ansu Fati, l'Arabie saoudite rapplique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ansu Fati (@ansufati)

Le média catalan explique que l'Arabie saoudite espère s'offrir les services d'Ansu Fati lors du mercato estival 2024, à la fin de son prêt en Premier League. Le natif de Bissau (Guinée-Bissau) est encore sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le FC Barcelone. Mais les Blaugranas ont l'intention de vendre Ansu Fati afin de récupérer une belle enveloppe financière. L'Arabie saoudite n'a aucun problème à surpayer les joueurs, une aubaine pour Joan Laporta. Si Ansu Fati ne considère pas une arrivée en Arabie saoudite comme utile à ce moment de sa jeune carrière, son entourage est enthousiaste à l'idée d'un contrat juteux dans la péninsule Arabique. L'exercice 2023/2024 d'Ansu Fati sera aussi prépondérant pour la suite de son avenir et des clubs intéressés par ses services, mais l'Arabie saoudite entre bien dans la course.