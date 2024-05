OL ‍: Au fond du placard, Adryelson se voit titulaire

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Arrivé en janvier dernier, Adryelson ne parvient pas à s’imposer à l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central n’a plus été utilisé depuis trois mois. Certaines sources commencent à évoquer un possible retour à Botafogo dès cet été. Mais le Brésilien croit fermement en ses chances d’inverser la situation.

Pendant que le gardien Lucas Perri peut envisager l’avenir avec sérénité, son compatriote arrivé en même temps a de quoi s’inquiéter. Depuis sa signature à l'Olympique Lyonnais cet hiver, Adryelson n’a disputé que trois matchs toutes compétitions confondues, pour seulement 50 minutes de jeu au total. Sa dernière apparition remonte au 4 février, c’était lors du succès face à l’Olympique de Marseille (1-0) en Ligue 1.

Adryelson ne perd pas espoir

Depuis, le défenseur central de 26 ans n’a plus été utilisé. Le Brésilien passe son temps sur le banc des remplaçants, ou chez lui lorsqu’il est écarté du groupe. C’était notamment le cas lundi dernier pendant que ses coéquipiers s’imposaient au terme d’un match fou à Lille (3-4). Autant dire qu’Adryelson, à l’image du Croate Dejan Lovren, n’a pas la confiance de l’entraîneur Pierre Sage. Le technicien lui préfère Jake O’Brien et Duje Caleta-Car. Pire encore, le coach rhodanien a déjà misé sur la polyvalence de Clinton Mata et de Corentin Tolisso au lieu de relancer la recrue hivernale.

C’est dire à quel point l’ancien joueur de Botafogo n’est pas jugé au niveau nécessaire. Lui qui était pourtant considéré comme une référence à son poste dans le championnat brésilien. La presse locale commence donc à s’interroger et le média Globo évoque même un possible retour en prêt à Botafogo cet été. Mais cette hypothèse n’est pas d’actualité pour Adryelson qui croit en ses chances de s’imposer chez les Gones. Reste à savoir si le mercato ne l’incitera pas à changer d’avis, l’Olympique Lyonnais étant intéressé par le défenseur central brésilien de Gil Vicente Gabriel Pereira.