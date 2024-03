Accrochez-vous, l'Arabie Saoudite arrive en Ligue des Champions

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

La Ligue des Champions de l'UEFA va bientôt intégrer un club saoudien dans ses rangs. L'administratrice de Newcastle, connue pour ses liens avec le Royaume du Golfe, a vendu la mèche.

La saison prochaine, le format de la Ligue des Champions va changer pour faire plus de matchs et dans la volonté de faire plus de suspense. Un système un peu plus compliqué auquel tout le monde va devoir s’habituer, l’UEFA ayant pour habitude de faire au mieux en fonction de ce qui correspond à ses attentes, notamment sur le plan financier. Pour la prochaine grande révolution de la Ligue des Champions, les passionnés de football ne risquent pas d’être déçus puisqu’une personne très bien placée pour en parler, annonce que des clubs d’Arabie Saoudite vont bientôt y participer. Ils prennent bien évidemment déjà part à la Ligue des Champions d’Asie, qu’ils dominent bien souvent, mais le rêve est de venir en Europe pour se mesurer aux plus grandes formations du Vieux Continent.

L'Arabie Saoudite ne va pas trainer

Et selon Amanda Staveley, dirigeante d’entreprise britannique surtout connue pour ses relations avec l’Arabie Saoudite, ce qui lui a permis de boucler la vente de Newcastle en octobre 2021, l’UEFA va ouvrir ses portes à Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Hilal dans les années à venir. Et ce n’est pas une promesse au long terme qui n’aura pas de suite. « Je suis certaine qu’il va y avoir une équipe saoudienne dans la Ligue des Champions de l’UEFA. Je ne sais pas dans combien de temps, mais je connais les Saoudiens, et je ne pense pas que ça prendra bien longtemps », a-t-elle confié au média économique américain Bloomberg. Cette phrase de la part d’une administratrice de Newcastle a déjà provoqué une première levée de boucliers en Angleterre, notamment dans la crainte que cela se termine par une Ligue des Champions mondiale, quitte à concurrencer la FIFA et son Mondial des Clubs qui se développe dans les prochaines années.