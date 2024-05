PSG ‍: Mbappé l'humilie, Al-Khelaifi se venge

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'annonce par Kylian Mbappé qu'il quittera le Paris Saint-Germain en fin de saison, Nasser Al-Khelaifi a pris une décision forte.

Le président qatari du PSG savait que sa star ne voulait pas prolonger et qu'il avait finalement décidé de signer au Real Madrid. Mais Nasser Al-Khelaifi est probablement tombé de haut en voyant vendredi à 20 heures que celui à qui il avait offert le plus gros salaire de l'histoire du football ne le remerciait pas. Sachant parfaitement ce qu'il faisait, Kylian Mbappé s'est bien prononcé le nom du patron qatari du Paris Saint-Germain, ce que tout le monde a évidemment noté.

Mais à en croire Marc Mechenoua, journaliste pour Le Parisien, Nasser Al-Khelaifi n'a pas mis longtemps à renvoyer l'ascenseur à son ancien chouchou. En effet, dans la perspective du dernier match de la saison au Parc des Princes, dimanche soir face à Toulouse, si le PSG a prévu un énorme show pour fêter la remise du titre de Champion de France, il n'y aura rien de spécial pour célébrer la dernière apparition de Kylian Mbappé sous le maillot parisien au Parc.

Le PSG ne fera rien pour le dernier match de Mbappé à Paris

Notre confrère n'est pas dupe, et si le Paris Saint-Germain se cache derrière un planning déjà très chargé pour ne rien organiser, il y a évidemment une raison plus évidente. « Selon nos informations, la journée de samedi n’a pas permis de faire évoluer la situation. En interne, on soulignait un timing trop court pour imaginer un traitement spécial pour le capitaine des Bleus au milieu de la célébration du titre de champion de France. Derrière cette absence d’un ultime clin d’œil, impossible de ne pas y voir la conséquence des relations extrêmement tendues entre Nasser Al-Khelaïfi et le clan Mbappé », reconnaît Marc Mechenoua. Cependant, Kylian Mbappé aura droit à son tifo et ses chants, le Collectif Ultras Paris ayant tout prévu et l'ayant probablement fait savoir vendredi soir au clan Mbappé venu participer au barbecue du CUP.

Les Ultras ont tout prévu pour Mbappé

Au sein de la communauté plus élargie des supporters du PSG, tout le monde est d'accord pour dire qu'il serait injuste de siffler Kylian Mbappé après ses sept années passés dans la capitale, mais qu'une indifférence totale semble être la meilleure des réactions. Quoi qu'il advienne, cette fin de championnat, avec le départ du numéro parisien pourtant confirmé depuis janvier dernier, risque d'être assez étouffante. L'élimination par Dortmund en Ligue des champions ayant visiblement tendu l'atmosphère du côté de Paris.