OL ‍: Le mercato décolle avec un tour de magie de John Textor

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor est sur plusieurs fronts en ce moment, mais en cas de nouvelle astuce de son propriétaire américain, l'OL pourrait se retrouver comme un grand gagnant sur le plan sportif et financier.

Ce n’est pas une surprise, mais cela reste une très mauvaise nouvelle pour John Textor. Avec sa holding Eagle Football, il gère les intérêts de plusieurs clubs en Europe et au Brésil, et il essaye forcément de viser le haut niveau. Botafogo n’est pas passé loin du titre l’an passée, tandis que l’OL pourrait s’offrir la Coupe de France face au PSG prochainement. En Belgique, cela rigole beaucoup moins car après sa promotion l’an dernier, le RWD Molenbeek va logiquement retomber en deuxième division après une saison catastrophique.

Une solution miracle pour garder Nuamah sans payer

Le club de la banlieue de Bruxelles a empilé les défaites au coeur de l’hiver, provoquant le départ de différents entraineurs et un mercato désespéré pour tenter de sauver la place dans l’élite. Malgré un léger redressement, la dernière défaite à Eupen a empêché d’accrocher les barrages et ce sera donc retour dans l’antichambre la saison prochaine. « La direction prendra le temps de la réflexion pour analyser les causes de cet échec afin de préparer le RWDM au mieux pour la saison prochaine et la poursuite de ses nouveaux objectifs sportifs. Nous avons la ferme intention de revenir plus forts », a livré le club belge au moment de se pencher sur l’avenir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Cala concernera le staff technique, les dirigeants mais aussi les joueurs qui ont utilisé la passerelle avec l’OL dans un sens comme dans l’autre. Si Jake O’Brien va être définitivement acheté, cela devait aussi être le cas d’Ernest Nuamah, qui n’était officiellement que prêté par Molenbeek. A moins que par un tour de passe-passe dont il a le secret, John Textor s’évite une énorme dépense et mette sur pied un nouveau prêt de l’international ghanéen. C’est une théorie avancée par Ouest-France ce dimanche. Cela n’arrangerait pas le joueur, qui aimerait avoir un club définitif et un contrat avec une date finale, mais cela permettrait à Lyon d’éviter une grosse dépense tout en continuant à bénéficier d’un joueur important.