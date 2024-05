D1 Fem ‍: La VAR avait du retard, encore un malaise arbitral

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'équipe féminine du PSG s'est qualifiée pour la finale du championnat de France de D1 après avoir éliminé le Paris FC aux tirs au but. Un match marqué par deux énormes erreurs d'arbitrage.

Les organisateurs de la D1 féminine ont décidé que désormais le titre de champion de France se jouera selon une formule avec des playoffs, imitant en cela le Top 14 de rugby. Samedi soir, dans un Parc des Princes qui sonnait le creux, il y avait pourtant une affiche très alléchante puisqu'elle opposait les deux clubs de la capitale, à savoir le Paris Saint-Germain et le Paris Football Club. Au final, c'est le PSG qui a arraché le ticket pour la finale contre l'OL ou Reims (Ndlr : l'autre demi-finale a lieu ce dimanche à Lyon). Pour cela, Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières ont eu besoin des tirs au but. Mais, le Paris Saint-Germain s'est fait très peur, ayant été mené par deux fois au score. Et c'est le premier but du Paris FC qui a posé un sacré problème aux arbitres.

Le but de Clara Mateo face au PSG a été validé par la VAR… alors que le révélateur semble indiquer que la joueuse du Paris FC est hors-jeu. 😭



📸 @CanalplusFoot pic.twitter.com/xJVddUF1Vy — Footeuses (@foo_teuses) May 11, 2024

En effet, si ce match bénéficiait de la VAR, de la goal line technology et même de la sonorisation des arbitres, l'ouverture du score du PFC aurait dû être annulée pour une position de hors-jeu constatée par la VAR...mais qui a été relayée beaucoup trop lentement à l'arbitre central. « Au départ de l’action, Clara Matéo, l’internationale française du Paris FC, est en position de hors-jeu, ce qui est confirmé par le révélateur et les images montrées par le diffuseur Canal +. Mais la VAR s’est trompée et n’a pas prévenu l’arbitre, Audrey Gerbel, qui a accordé le but et donné le coup d’envoi pour relancer le jeu. Trop tard ensuite pour revenir sur cette action, même si elle a été prévenue de l’erreur à la pause », explique Le Parisien. En seconde période, le PSG a encore une fois été victime d'une erreur, puisqu'Eva Gaetino a pris un violent coup de pied au visage en pleine surface sans que l'arbitre et la VAR ne bronchent alors que le penalty était évident. De son côté, la joueuse américaine a fait l'objet d'un protocole commotion.