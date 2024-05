OM ‍: Les joueurs ne trichent pas, ils sont juste moyens

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Candidat pour se qualifier en Ligue des champions l'été dernier, l'OM bataille actuellement pour essayer de jouer la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Anormal pour les supporters phocéens, plutôt logique pour Kévin Diaz.

Trois matchs pour sauver les meubles, telle est la mission de l'OM en Ligue 1. Neuvièmes avec un match en moins, les Phocéens ont leur destin en main pour arracher la 7e place potentiellement synonyme de Ligue Europa Conférence en fin de saison. Un moindre mal au vu des difficultés marseillaises depuis août mais un coup de massue par rapport aux ambitions de Pablo Longoria. En août, le président de l'OM visait le top 4 et une participation à la prochaine Ligue des champions. Comment expliquer le décalage avec les résultats sur le terrain ? Certains observateurs mettent en lumière la responsabilité des joueurs, coupables de n'avoir pas fait les efforts nécessaires tout au long de la saison.

L'OM n'a pas le niveau pour la C1

Un problème d'envie pointé du doigt par Jean-Louis Gasset après la claque subie à Bergame jeudi. Pour l'entraîneur de l'OM, ses joueurs « ont été mangés dans l’agressivité » par l'Atalanta. Au micro de Canal+, Gasset a même comparé les joueurs marseillais à des « chats ». Cependant, Kévin Diaz n'est pas d'accord avec cette analyse, notamment en Ligue 1. Pour le consultant de RMC, l'OM ne manque pas d'envie sur le terrain mais plutôt de talent. Pour lui, Marseille est trop juste pour le top 4 et doit logiquement batailler pour la 7e place.

🗣️💬@KevinDiaz11 : "Je ne vois aucun Marseillais qui ne mouille pas le maillot mais il y a un souci de niveau" pic.twitter.com/5pY3fgMVFs — After Foot RMC (@AfterRMC) May 11, 2024

« Moi, j’ai l’impression qu’ils donnent tout. C’est pas une question d’envie. J’entends souvent « ils n’ont pas eu envie, ils n’ont pas mouillé le maillot ». Moi, je ne vois aucun joueur marseillais qui ne mouille pas le maillot, qui est impardonnable. Le problème c’est pas les joueurs, c’est celui qui les a mis là. C’est celui qui les fait jouer. C’est peut-être celui qui les a recrutés. Mais, il y a un souci de niveau. Aujourd’hui, répéter les efforts, être juste techniquement, être juste sous pression, être juste à l’extérieur plutôt qu’à domicile sans l’énergie d’un stade et des supporters. Ce n’est pas de l’envie, ça porte un nom : la qualité. Qualité mentale, physique, technique ou tactique. Soit tu as la qualité d’être un joueur de haut niveau pour répondre aux exigences de l’Olympique de Marseille, soit tu ne l’as pas ! », a t-il analysé dans l'After Foot. De quoi imputer le fiasco marseillais à Pablo Longoria et à son recrutement défaillant.