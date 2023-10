Karim Benzema aime la France, deux stars se fâchent

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema avait beaucoup fait parler de lui au moment d'un tweet de soutien aux Palestiniens. Gérald Darmanin n'avait d'ailleurs pas hésité à indiquer qu'il avait des liens avec les Frères Musulmans.

Le conflit qui oppose Israel au Hamas n'a pas fini de faire parler et d'être commenté. Énormément de civils sont exposés et tués depuis quelques jours maintenant. Certaines personnalités ont donné leur avis sur leurs réseaux sociaux ou dans la presse. C'est le cas de Karim Benzema, qui a clairement apporté son soutien au peuple palestinien. De quoi faire pester certains politiques, qui l'ont accusé de ne pas avoir la même attitude avec les victimes israéliennes et le professeur tué à Arras dans le même temps. Une situation assez troublante plane autour du Ballon d'Or 2022, entre ses défenseurs et ses détracteurs. Pour Matt Pokora, on ne peut pas trop en demander aux sportifs.

Benzema, une sortie pas nécessaire ?

Invité sur le plateau de France 5, le chanteur a en effet dévoilé le fond de sa pensée sur le cas Benzema : « Ils ont avant tout un devoir dans leur métier et de performance. S'ils sont performants, et que leur comportement est exemplaire en dehors du terrain, ce qui n'inclut pas de prendre la parole, ça ne fait pas partie de ce qu'on leur demande. Ce n'est pas ce que je demande à un sportif. (...) Après, il y a des sujets qui sont trop touchy et récemment encore, qui divisent quoi qu'il arrive. Je pense très sincèrement qu'il y a des gens qui ont plus de balles à prendre que de s'en sortir. Ce n'est pas leur rôle de prendre positon politiquement pour telle ou telle chose ». A noter que de son côté, Didier Drogba, également présent dans l'émission, a dévoilé de son côté : « Je suis quand même étonné parce que lors du dernier Euro, Benzema était content de porter le maillot Bleu. Et lorsqu'il a marqué, si c'était quelqu'un qui ne voulait pas représenter la France, regardez ses célébrations. Je suis tout de même étonné. Là, c'est un autre contexte qui n'a rien à voir avec le football ». Pour rappel, Benzema connaitra son successeur au palmarès du Ballon d'Or ce lundi soir lors d'une cérémonie présentée par... Didier Drogba.