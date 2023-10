Benzema « ‍suspendu 70 matchs ‍», la France le dégoûte

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

L'OGC Nice a décidé de ne pas faire appel de la suspension de Youcef Atal, mais en Algérie, certains accusent la France de ne plus rien respecter, et l'exemple de Karim Benzema est encore cité.

Depuis son message sur X apportant son soutien aux victimes de la bande de Gaza, Karim Benzema s'est tenu éloigné des polémiques qui lui sont tombées dessus. L'attaquant français a laissé le soin à son avocat de répondre et d'attaquer les quelques hommes politiques qui ont tenu des propos très sévères à l'encontre du Ballon d'Or 2022.

Cependant, il n'y a pas qu'en France que le cas Karim Benzema fait des vagues, puisqu'en Algérie, on estime que toute cette campagne démontre que notre pays n'a pas un comportement à la hauteur. Et la sanction appliquée à Youcef Atal, l'international algérien de Nice, condamné à sept matchs de suspension pour avoir relayé un message ouvertement et violemment antisémite, permet à un journaliste algérien de rebondir.

Benzema et la France, il accuse

Dans son talk-show, « À travers les yeux d’Hafid Derradji », ce dernier en profite pour lancer quelques amabilités à la France en se référant à Karim Benzema. « La sanction infligée à Youcef Atal me pousse à évoquer Karim Benzema. Imaginons un instant, s’il jouait actuellement en France, il aurait été puni avec 70 matches au lieu de 7, voire peut-être 70 ans, car il est d’origine algérienne et musulman. De plus, il n’a jamais chanté l’hymne national français lors des matches de l’équipe nationale. C’est ce qui lui est reproché, renforçant ainsi le sentiment de double standard, deux mesures, non seulement dans le domaine sportif, mais à tous les niveaux », explique Hafid Derradji, journaliste algérien, animateur et commentateur sur les chaînes beIN Sport et qui est suivi par 3 millions de personnes sur X. De quoi forcément donner du poids à son opinion aussi exagérée soit-elle.