Jouer gratuitement en Arabie Saoudite, Henderson fait rire l'Angleterre

Le transfert de Jordan Henderson en Arabie Saoudite ressemble à un fiasco. Ayant le mal du pays, l'Anglais revient en Europe ce jeudi. Déçu sur le plan sportif par Al-Ettifaq, Henderson grimace aussi sur le plan financier.

Son transfert avait déclenché la colère de ses fans en Angleterre, c'est désormais la pitié qui prédomine quand on évoque Jordan Henderson. L'ancien milieu de Liverpool est loin de couler des jours heureux en Arabie Saoudite. Transféré à Al-Ettifaq l'été dernier, il ne se plait pas dans le climat chaud et sec du pays ainsi que dans un championnat beaucoup moins suivi que la Premier League. Ainsi, il a décidé de revenir en Europe au cours du mercato hivernal, devant s'engager normalement à l'Ajax Amsterdam ce jeudi après l'accord ficelé mercredi soir. Henderson avait fait un pari financier avec un juteux contrat de 40 millions d'euros annuels. C'est raté.

Même sur l'aspect financier, Jordan Henderson est en situation d'échec en Arabie Saoudite. Selon le quotidien anglais The Telegraph, l'ancien joueur de Liverpool n'a pas touché le moindre centime depuis son arrivée à Al-Ettifaq. La raison est fiscale. En vertu de la loi britannique, Henderson ne pouvait pas être rémunéré tout de suite en Arabie Saoudite sous peine de payer de lourdes taxes dans sa patrie natale. Il a alors demandé à son club de différer le paiement de ses premiers mois de salaire.

