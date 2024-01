Entre l'Arabie Saoudite et Naples, le coeur de Mourinho balance

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Tout juste viré de l’AS Roma, José Mourinho pourrait retrouver un poste. Et sans grande surprise, l’Arabie Saoudite a manifesté son intérêt pour recruter le « Special One ».

Les mauvais résultats de l’AS Roma ont poussé les dirigeants du club de la Louve à se séparer de José Mourinho. Licencié en début de semaine, le technicien portugais ne devrait pas rester libre très longtemps. En effet, son passage à l’AS Roma n’a pas été un fiasco puisque le Special One a remporté la Conférence League et a disputé une finale d’Europa League. De quoi lui redonner une petite cote et lui faire espérer un bon club en Europe… ou un très gros contrat dans le Golfe. Les deux options sont sur la table puisque selon les informations de Sky Sports et du journal AS, José Mourinho aurait déjà donné son accord pour s’engager avec le club saoudien d’Al-Shabab.

En cas de signature en Saudi Pro League, l’ex-entraîneur du Real Madrid, Chelsea ou encore du FC Porto pourrait devenir l’entraîneur le mieux payé d’Arabie Saoudite. Mais son départ en Asie n’est pas encore une certitude. En effet, la presse révèle que Naples est également sur les rangs pour accueillir José Mourinho. La succession de Luciano Spalletti est décidément très périlleuse pour le club d’Aurelio De Laurentiis, qui a déjà viré Rudi Garcia et qui pourrait en faire de même avec Walter Mazzarri. José Mourinho, qui a une excellente cote en Série A, pourrait entraîner son troisième club italien après avoir été aux manettes de l’Inter Milan et de l’AS Roma. Le salaire proposé par Naples serait bien sûr très inférieur à celui offert par le club saoudien d’Al-Shabab mais sportivement, José Mourinho pourrait privilégier le projet napolitain. Les prochains jours seront décisifs et nous en diront plus sur la future destination du Portugais qui ne restera en tout cas pas libre très longtemps.