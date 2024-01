OM ‍: José Mourinho et Marseille, un coup de folie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mardi, l’AS Roma a surpris tout le monde en annonçant le licenciement de José Mourinho, deux jours après la défaite du club de la Louve face à l’AC Milan. Le Special One garde la cote notamment chez les supporters de l’OM.

Ces dernières années, les entraîneurs se succèdent à l’Olympique de Marseille d’une année à l’autre et parfois même au cours de la même saison. Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso… En l’espace de trois ans, les supporters de l’OM en sont déjà à leur quatrième entraîneur. Et s’ils ont vibré avec Sampaoli et Tudor, on ne peut pas en dire autant avec les deux autres tout du moins pour le moment en ce qui concerne Gattuso. Dépités, les supporters de l’OM ont bondi sur le licenciement de José Mourinho par l’AS Roma pour lancer un hashtag inattendu sur le réseau social X : #MourinhOM. Charismatique, le technicien portugais au palmarès XXL fait rêver.

Officiel : José Mourinho viré par l'AS Roma https://t.co/We6dw2ec6o — Foot01.com (@Foot01_com) January 16, 2024

Malgré son style de jeu très critiqué ces dernières années à Manchester United ou encore à l’AS Roma, le Special One est réclamé par une partie du peuple marseillais. « Il est temps monsieur, l’histoire est en marche », « Le plus drôle dans le #MourinhOM c'est que certains viennent nous donner des arguments sportifs. On s'en carre, on est résigné, on veut juste de l'entertainment les amis », « Aller pour le divertissement parce que je pense qu’on rigolerait énormément avec lui à l’OM », « Ça serait quand même un truc de fou ! Et nous on l'est tous un peu ici » ou encore « José c'est l'heure de revive ta legacy dans le Sud de la France » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters marseillais rêvent de voir José Mourinho sur le banc du Vélodrome.

José Mourinho adore le Vélodrome...

Certains n’ont d’ailleurs pas hésité à ressortir des propos de José Mourinho datant de mai dernier. Avant de rencontrer Feyenoord en finale d’Europa League, celui qui était à la tête de l’AS Roma avait évoqué le Vélodrome. « Feyenoord a eu des matchs difficiles. Notamment en demi-finale contre Marseille. C’est une équipe qui a une histoire européenne, et un Stade Vélodrome qui est l’un des endroits les plus fascinants et les plus difficiles à jouer en tant qu’adversaire » avait alors lancé José Mourinho. De quoi faire fantasmer les supporters olympiens, qui imaginent que voir le Special One sur le banc de l’OM n’est pas impossible.