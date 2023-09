Enterrer la Ligue des champions, le projet fou de l'Arabie saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelque temps maintenant, l'Arabie saoudite s'est immiscée dans les intérêts du football européen. Beaucoup de joueurs phares du Vieux Continent ont rejoint les rangs de la Saudi Pro League.

Le football européen fait face à un nouveau danger : l'Arabie saoudite. La Saudi Pro League, avec des moyens presque illimités, s'est offerte ces derniers mois des joueurs phares, à l'image de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar Jr ou encore N'Golo Kanté. Le projet saoudien de soft power veut continuer son bonhomme de chemin et cela ne s'arrête apparemment pas au Moyen-Orient. L'objectif est de construire le meilleur championnat possible pour un jour pouvoir se frotter aux équipes européennes. Si ça ne sera pas en Ligue des champions, ça pourrait bien être en Super League...

L'Arabie saoudite veut créer sa Super League

Selon les dires de l'agent Jon Smith pour CaughtOffside, l'Arabie saoudite pourrait bientôt proposer des sommes folles aux écuries européennes pour reconstituer le projet de Super League et y inscrire des équipes saoudiennes. « Les Saoudiens seront-ils capables de se lancer dans le football ? Ils peuvent le faire en boxe, en organisant divers combats de championnat du monde et tout ce qu'ils pourraient imaginer avec le genre d'argent qu'ils ont derrière eux. Dans le football, vont-ils être le nouvel instigateur d’une Super League une fois qu’ils auront lancé leur propre ligue. Si j’étais l’UEFA et la FIFA, je serais un peu inquiet. Disons que la ligue saoudienne veut se développer et souhaite accueillir une ligue mondiale chaque année… S'ils vont à Manchester United et disent voici un milliard de livres et ils font pareil avec les 10 meilleures équipes du monde – ils se seront achetés une Super League parce que très peu de gens pourront le refuser », a notamment indiqué Jon Smith, qui pense que le football européen sera considérablement changé dans les prochaines années si l'UEFA ne prend pas de décisions fortes dès maintenant.