Sergio Ramos en Arabie Saoudite, le deal capote ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Libre depuis son départ du PSG le 30 juin, Sergio Ramos était sur le point de s’engager en faveur du d’Al-Ittihad. Mais ce dimanche soir, la signature de l’Espagnol en Arabie Saoudite est sérieusement remise en cause.

Libre comme l’air depuis le 30 juin, soit la date de son départ du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a longtemps attendu l’offre d’un club ambitieux en Europe. Son nom a été glissé du côté du Real Madrid après la grave blessure d’Eder Militao, victime d’une rupture des ligaments croisés et out pour quasiment toute la saison. Le Real Madrid n’a finalement pas décidé de faire appel à son ancien joueur et Sergio Ramos était donc sur le point de dire oui à l’Arabie Saoudite et au club d’Al-Ittihad.

Sa visite médicale était prévue pour lundi avant de signer son nouveau contrat et ainsi rejoindre Karim Benzema ou encore Ngolo Kanté. Mais d’après les informations de Sports Zone, la signature de Sergio Ramos en Arabie Saoudite est sur le point de capoter. Et pour cause, alors que tout était calé pour une visite médicale lundi et une signature dans la foulée, le FC Séville a fait son retour dans la bataille pour le signer. L’international espagnol étant libre de tout contrat, le club andalou a le droit de le recruter après la date limite du mercato.

Le FC Séville sur le point de doubler Al-Ittihad

Séville propose à Sergio Ramos un bail d’une saison et semble prêt à faire un effort sur le salaire proposé au joueur afin de le convaincre de signer. Face à la menace andalouse, Al-Ittihad a augmenté son offre salariale et propose au joueur un contrat d’un an plus une année en option. La visite médicale en Arabie Saoudite est toujours prévue pour lundi mais dans le camp saoudien, « le pessimisme est total ». Autant dire que l’avenir de Sergio Ramos va se décider dans les heures à venir et contre toute attente, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain pourrait donc rester en Europe.