De Bruyne, un joueur de D2, l'Arabie Saoudite en est capable

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Blessé depuis le moins de juin, Kevin De Bruyne assiste depuis les tribunes à la saison 2023/2024 de Manchester City, qui se débrouille très bien sans son métronome. Un club d'Arabie saoudite veut tenter de recruter le Belge.

Grand artisan du fantastique triplé de Manchester City la saison passée, Kevin De Bruyne subit le contrecoup de plusieurs années au plus haut niveau, avec une intensité assez folle lors de ses matchs. À 32 ans, le milieu de terrain est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club anglais, qui semble réussir à exister sans son magicien. De Bruyne est un joueur très convoité sur le marché des transferts, notamment par des clubs d'Arabie saoudite, surtout Al Nassr, qui rêve d'associer Cristiano Ronaldo au numéro 17 des Citizens. Toutefois, d'après les renseignements du quotidien Asharq al-Awsat, un club qui évolue en deuxième division prépare une offre démentielle pour convaincre Kevin De Bruyne de quitter la Premier League.

Un club de deuxième division rêve ouvertement de KDB

Actuellement troisième de la deuxième division saoudienne, Al-Qadsiah a un projet très ambitieux, à l'instar de celui d'Al-Ali avec Riyad Marhez. Le club basé à Khobar prévoit de monter dans l'élite de l'Arabie saoudite et de former une super team, comme celle d'Al Nassr ou d'Al-Hilal. Al-Qadsiah veut faire de Kevin De Bruyne la première star de son projet. Le Belge toucherait probablement l'un des plus gros salaires du championnat s'il venait à accepter la proposition. Pour le moment, l'international avec les Diables Rouges (99 sélections) est concentré pour revenir le plus tôt possible avec Manchester City et boucler la fin de la saison sur les terrains. Mais l'été prochain, le meneur de jeu va certainement réfléchir aux propositions de la Saudi League, et à celle d'Al-Qadsiah, surtout si le club parvient à valider sa montée.