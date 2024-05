Maxime Lopez de retour à l'OM, il fait le premier pas

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera l'une des équipes à suivre l'été prochain lors du marché des transferts. Les Phocéens devront se montrer efficaces pour limiter les coûts, surtout si aucune qualification en coupe d'Europe n'est de la partie.

A Marseille, les hommes de Jean-Louis Gasset sont encore en course pour une qualification en Ligue Europa Conference. Pour cela, il faudra faire un sans faute jusqu'à la fin de saison. Ensuite, en fonction du classement final de l'OM, la direction prendra ses responsabilités lors du marché des transferts. Mais comme chaque année ou presque, l'OM devra faire attention à ses dépenses. Les Phocéens se devront donc de réaliser quelques coups intéressants mais sans dépenser beaucoup. Et un profil pourrait coller à la mentalité olympienne, à savoir celui de Maxime Lopez. Surtout que le joueur de la Fiorentina (en prêt depuis Sassuolo), est plus que motivé à l'idée de revenir.

Maxime Lopez ouvre la porte, à l'OM de décider

Dans des propos rapporté par Gianluca Di Marzio, le milieu de terrain, qui cherchera une nouvelle aventure très certainement l'été prochain, a en effet envoyé un message fort à son ancienne écurie de coeur. « Un retour en Ligue 1 ? Pourquoi pas ? Quand tu as joué à Marseille, c'est compliqué de retourner en Ligue 1 sauf si c'est à l'OM, alors pourquoi pas ? Ma porte pour l'OM sera toujours ouverte, je ne l'ai jamais fermée et je ne le fermerai jamais. Tout dépend de nombreux facteurs. Alors voyons... Marseille est la ville du football et j'ai été titulaire à l'OM à seulement 18 ans. Et puis si on y est né tout est multiplié par deux. Tout va très vite mais ça permet aussi de garder la tête sur les épaules », a notamment indiqué Maxime Lopez, dont le contrat avec Sassuolo expire en juin 2025 et qui est estimé à moins de 10 millions d'euros. Reste à savoir désormais ce qu'il en sera du prochain entraineur de l'OM, qui aura assurément son mot à dire sur les prochaines recrues.