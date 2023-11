De Bruyne, Salah et Fernandes, l’Angleterre en larmes au mercato

Dans : Arabie Saoudite.

Les capacités financières sans fond de l'Arabie Saoudite peuvent chambouler encore plus la Premier League cet hiver, car des assauts de taille sont annoncés.

Un mercato de folie pour l’Arabie Saoudite en janvier. C’est le voeu du pays du Golfe qui a déjà frappé fort il y a un an en recrutant Cristiano Ronaldo, et a ensuite réussi l’exploit de passer encore la vitesse supérieure en allant chercher des monstres comme Karim Benzema, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Ngolo Kanté, Jordan Henderson, Neymar ou Roberto Firmino. Le PIF, le fonds d’investissements saoudien, avait prévenu que ce n’était que le début, et vu les profils des joueurs annoncés pour le mois de janvier, ce pourrait bien être en effet le cas.

De Bruyne pour 50 ME, Al-Ittihad fonce

En effet, plusieurs informateurs assurent que le forcing pour recruter Kevin de Bruyne est bien en vue de cet hiver, et non de l’été prochain. Selon Football Insider, Manchester City réclame 50 millions d’euros pour laisser filer son meneur de jeu belge, et ce ne serait pas un problème pour Al-Ittihad, club très ambitieux du championnat saoudien où figurent déjà Karim Benzema et N’Golo Kanté. Des offensives surprises cet hiver sont donc à attendre, et ce dans tous les plus grands clubs anglais. Christian Eriksen et Bruno Fernandes de Manchester United sont ciblés selon le journaliste turc Ekrem Konur, et c’est aussi le cas de Mohamed Salah, qui aurait déjà trouvé un accord oral avec le PIF selon la presse de Liverpool. Une razzia qui aurait un double effet, celle de renforcer encore plus le championnat d’Arabie Saoudite, mais aussi au passage d’affaiblir des clubs jugés concurrents de Newcastle, détenu par le PIF.

En tout cas, en quelques mois, c’est toute la Premier League qui pourrait perdre ses têtes d’affiche. Même si cela reste le championnat le plus côté et le plus regardé de la planète, l’Angleterre commence à s’inquiéter de voir les joueurs qui le rendent aussi spectaculaire tous céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite.