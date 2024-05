Ousmane Dembélé viré, la fête est finie au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Laissé au repos par Luis Enrique lors des deux derniers matchs de Ligue 1, Ousmane Dembélé a pris du bon temps avec Kylian Mbappé. Comme son coéquipier des Bleus, il pourrait lui aussi partir du PSG.

Le Paris Saint-Germain a bien réussi sa fin de saison en Ligue 1 et n'a pas perturbé la lutte pour l'Europe et le maintien. En effet, après avoir gagné à Nice mercredi, privant le Gym de trois points précieux, le PSG s'est imposé à Metz (0-2) et a bien failli envoyer le club lorrain directement en Ligue 2. Luis Enrique était donc un entraîneur heureux dimanche soir, même s'il s'était volontairement de plusieurs de ses stars, et notamment du duo Mbappé-Dembélé. Les deux joueurs ont profité de ce repos avant la finale de la Coupe de France pour aller passer du bon temps à Cannes. Pas de quoi perturber, à priori, Luis Enrique qui a répété que ses joueurs faisaient ce qu'ils voulaient durant les jours de repos, qu'ils soient à Cannes ou ailleurs. Mais pour Daniel Riolo, Ousmane Dembélé est désormais en grand danger au sein du Paris Saint-Germain un an seulement après avoir signé avec le club de la capitale.

Kylian Mbappé flashé à Cannes https://t.co/Tke9A4BOaF — Foot01.com (@Foot01_com) May 19, 2024

L'attaquant du PSG, qui sort d'une saison sans blessure, mais qui n'a pas été d'une efficacité diabolique, serait en effet dans le collimateur de l'entraîneur espagnol révèle le journaliste de RMC. « Au moment du dernier match, il y a des joueurs qui sont écartés, pourquoi pas. Mais là les mecs sont en vacances. Car être écarté, je veux bien, mais de là à s’afficher à Cannes avec reprise de l’entraînement mardi. On va me dire que Mbappé est en rupture avec le PSG depuis des mois, c'est vrai. Mais ce qui m’intrigue beaucoup plus, et moi je vous le dis, je me prépare à un départ d’Ousmane Dembélé lors du prochain mercato cet été. Non pas parce que Mbappé s’en va, mais parce que Luis Enrique n’en veut plus. Que Dembélé soit sur des vidéos, qu’on le voit comme ça faire la fête à Cannes avec le rosé et tout ça, c’est anormal (…) Dembélé est sous contrat, il est censé rester et représenter un cadre pour l’année prochaine. Et non seulement lors de la dernière journée de championnat, il n’est pas sur place sur le banc, ce qui est déjà très étonnant, mais en plus il fait la fête pendant que ses coéquipiers préparent et jouent un match. Depuis Dortmund, il a joué à peine 30 minutes. Luis Enrique ne le kiffe pas des masses, je me prépare à tout cet été, avec un tel entraîneur, ça peut chauffer », a prévenu, dans l'After Daniel Riolo.

Dembélé absent comme Mbappé contre l'OL ?

Meilleur passeur de Ligue 1 cette saison (8 passes décisives), Ousmane Dembélé serait donc en grand danger du côté du Paris Saint-Germain à en croire notre confrère. Du côté des supporters du PSG, on a du mal à croire à cette histoire de départ possible de l'international tricolore de 27 ans et les critiques se tournent plutôt contre Daniel Riolo que contre le comportement de l'attaquant parisien : « Mais qu'est qu'il raconte comme conneries. Il va inventer n'importe quoi pour décrédibiliser Luis Enrique », « C’est vrai que c’est tellement important de les faire jouer contre Metz, le club en a tellement besoin, s'ils ne jouent pas, ils risquent tellement de… bah rien en fait donc Daniel arrête de tweeter avec la haine, apaise ton cœur tu verras ça va bien se passer mon grand ». En attendant, on verra bien ce que décidera l'entraîneur du PSG pour la finale de la Coupe de France samedi prochain contre l'Olympique Lyonnais à Lille.