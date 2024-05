Mbappé « ‍roi des nuits parisiennes ‍», ça balance à Paris

Dans : PSG.

La présence de Kylian Mbappé ce week-end à Cannes a énervé tout le monde, même si le Paris Saint-Germain s'est imposé dimanche soir pour son dernier match de Ligue 1. Le numéro 7 du PSG se fait même secouer.

En 2024, il est difficile de passer inaperçu lorsque l'on est une star planétaire comme Kylian Mbappé, et d'autant plus lorsque l'on va à Cannes, où se déroule actuellement le festival de cinéma le plus médiatique du monde. Alors, quand les vidéos de l'attaquant du PSG et des Bleus passant du bon temps sur la Côte d'Azur sont apparues sur les réseaux sociaux, deux camps se sont opposés chez les supporters du Paris Saint-Germain. Ceux qui disent que comme n'importe quel salarié, Kylian Mbappé a le droit de faire ce qu'il veut pendant ses jours de repos, et ceux qui estiment que la saison ne se terminera que samedi prochain avec la finale de la Coupe de France et que le numéro 7 parisien doit se reposer. Pour Nicolas Puiravau, il est temps que les adorateurs du futur joueur du Real Madrid ouvrent les yeux sur la saison de Kylian Mbappé et que le PSG tourne rapidement la page Mbappé.

Messi et CR7 se reposaient pendant les jours de repos, pas Mbappé

Sur X, le membre du collectif Paris United et ancien journaliste du groupe Sporever, n'est pas tendre avec Kylian Mbappé, estimant que ces vidéos à Cannes résumaient les changements intervenus cette année pour l'attaquant de 25 ans. « Oui en effet, Dembélé et Mbappé ont le droit de faire ce qu’ils veulent sur les jours off accordés par Luis Enrique. Mais si vous pensez que c’est le meilleur moyen de préparer une finale de Coupe de France à J-6, il faudra m’expliquer les bienfaits d’un voyage en avion, d’opérations de promotion, de soirées et évidemment de nuits agitées sur le corps d’un sportif ! (...) C’est bien connu que si des joueurs comme Messi et CR7 ont duré si longtemps à un niveau stratosphérique, c’est parce qu’ils se permettaient ce genre d’activité à chaque jour de repos. Ceux qui vont oser le « Mbappé est super professionnel, il ne fait pas la bringue, il est juste à Cannes pour couper un peu », j’envie votre naïveté confondante et votre aveuglement sectaire. Le roi des nuits parisiennes depuis plus d’un an n’est pas brésilien les amis. Sacré secret de polichinelle. En attendant, quelle image encore pour le PSG ! Décidément, ce club est infoutu de gérer ce genre de joueur et voilà encore une raison de se féliciter du départ de Mbappé qui ne se permettra évidemment pas ce genre de sortie avant une finale à Madrid », fait remarquer un Nicolas Puiravau très agacé par ce sujet.

Les commentaires à son long message diffusé sur X montrent cependant que ce message passe mal chez certains supporters du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé. « Franchement là Nico je comprends pas ton ressentiment et ta comparaison avec Neymar, Ney, c'était en permanence des abus, là Mbappé, c'est dans un contexte particulier, départ,fin de saison, club champion et mise au vert, tu le fustiges, c'est pas très fair-play, il ne mérite pas ça des supporters », lui répond un fan parisien. Mais une grosse majorité donne raison au membre de Paris United, estimant que les dirigeants parisiens avaient été trop gentils avec le kid de Bondy. « Pendant des années, il était masqué par les dingueries de Neymar qui prenait toute la lumière, c'est la dernière "star" il n'a plus quelqu'un derrière qui se planquer donc tout se voit maintenant fin de saison certes, mais il reste une finale, l'euro, c'est dommage bref force au Real pour gérer », résume Sonia Ddj, supportrice du Paris Saint-Germain lassée de tout cela.