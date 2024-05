Gattuso oublie l'OM, l'Arabie saoudite l'accueille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois maintenant, Gennaro Gattuso était remercié par l'OM. L'entraineur italien n'avait pas su se montrer à la hauteur du challenge, bien que loin d'être aidé par les lacunes de son effectif.

L'OM a multiplié les mauvais choix ces derniers mois concernant ses entraineurs. Le départ d'Igor Tudor n'a pas été bien géré et pas moins de quatre techniciens ont occupé le banc phocéen cette saison. Résultat, une irrégularité chronique et une huitième place qui privera l'OM d'une coupe d'Europe la saison prochaine. Pour ne rien arranger, il faudra de nouveau trouver un entraineur pour remplacer Jean-Louis Gasset, qui va partir à la retraite. Du travail attend donc Pablo Longoria et Medhi Benatia. En tout cas, parmi les anciens techniciens passés par l'OM, on passe déjà à autre chose. Et Gennaro Gattuso ne dira pas le contraire, lui qui est proche de signer en... Arabie saoudite.

Gattuso en Arabie saoudite, ça sent très bon

🚨💛🇮🇹 #SPL |



➡️ Talks between Gattuso's camp and Al-Taawoun Football club are progressing well, almost final stages.



🔐⏳️Saudi Club are optimistic to get it sealed soon



📸 @ws_ws97 https://t.co/6FIFw5xTpG pic.twitter.com/yesDp0SNqt — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 20, 2024

Selon les informations de Santi Aouna, les négociations entre le camp de l'Italien et le club d'Al-Taawoun avancent bien. Elles sont même proches d'aboutir pour le journaliste, qui précise que l'écurie saoudienne est des plus confiantes dans le dossier. Quatrième de Saudi Pro League après 32 journées, Al-Taawoun est une belle surprise de la saison, surtout que l'équipe n'a pas dépensé encore des millions sur des stars provenant d'Europe. Mais ce sera peut-être le cas lors de la prochaine intersaison afin de lutter pour une meilleure place en championnat. En tout cas, Gattuso pourra poursuivre son développement et faire une belle opération financière avant de pourquoi pas revenir en Europe avec des meilleurs arguments et une plus grosse expérience en tant qu'entraîneur. Car pour le moment, on ne peut pas dire que l'ancien milieu de terrain ait convaincu grand-monde, que ce soit en Italie ou en France.