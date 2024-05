L1 ‍: Lorient rejoint Clermont en Ligue 2, Metz miraculé

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

38e journée de Ligue 1

Metz - PSG : 0-2

Toulouse - Brest : 0-3

Lyon - Strasbourg : 2-1

Monaco - Nantes : 4-0

Le Havre - OM : 1-2

Lille - Nice : 2-2

Lens - Montpellier : 2-2

Reims - Rennes : 2-1

Lorient - Clermont : 5-0

Ce dimanche soir, la Ligue 1 a rendu son verdict. Clermont sera rejoint en Ligue 2 par le FC Lorient, qui pourra nourrir beaucoup de regrets.

La 38e journée de Ligue 1 aura été plus chaude que jamais. Dans le bas du tableau, le FC Lorient et Clermont s'affrontaient alors que Metz recevait le PSG. Les Lorrains, barragistes, n'ont pas fait le poids contre un Paris pourtant largement remanié. Très tôt dans la rencontre, Carlos Soler et Lee Kang-In ont planté, faisant un break insurmontable pour les Lorrains. Dans le même temps, Lorient a laminé Clermont sur le score de 5 buts à 0. Mais un petit but de plus pour les Merlus ou encaissé par Metz ne sera pas marqué, laissant Lorient en positon de relégable. Terrible donc car c'est la différence particulière qui a fait la différence pour départager Lorientais et Messins.

Dans les autres rencontres, à noter la victoire de l'OM contre Le Havre (2-1) grâce à Pierre-Emerick Aubameyang et Amir Murillo. Concernant la concurrence pour les places européennes, à savoir Lens (face à Montpellier) et l'OL (contre Strasbourg), les Sang et Or ont fait match nul contre les Héraultais après avoir mené 2 à 0. L'OL s'en est lui sorti dans les ultimes secondes contre les Alsaciens grâce à Alexandre Lacazette et verra la coupe d'Europe. C'est l'OM qui finit 8e de cette édition 2023-24 et qui va vivre une intersaison encore bien mouvementée sans être présent sur la scène européenne lors du prochain exercice.

Dans le très haut du tableau, Monaco a étrillé Nantes (4-0), tout comme le Stade Brestois n'a fait qu'une bouchée de Toulouse (3-0). Le LOSC a lui fait match nul 2 partout contre Nice et devra se contenter de la quatrième place. Brest va donc directement jouer la Ligue des champions. Historique !

Le classement final de la Ligue 1 :

1 - PSG - 76 points

2 - Monaco - 67 points

3 - Brest - 61 points

4 - Lille - 59 points

5 - Nice - 55 points

6 - OL - 53 points

7 - Lens - 51 points

8 - OM - 50 points

9 - Reims - 47 points

10 - Rennes - 46 points

11 - Toulouse - 43 points

12 - Montpellier - 41 points

13 - Strasbourg - 39 points

14 - Nantes - 33 points

15 - Le Havre - 32 points

16 - Metz - 29 points

17 - Lorient - 29 points

19 - Clermont - 25 points