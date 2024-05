Droits TV ‍: La Ligue 1 est le jouet du Qatar, ils ont honte

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La saison 2023-2024 de Ligue 1 est terminée et personne ne sait qui diffusera le championnat la saison prochaine. Beinsports fait figure de sauveur et cela ne plait pas à tout le monde.

Le championnat de Ligue 1 a rendu son verdict après une 34e journée passionnante jusqu'à l'ultime seconde. En attendant de savoir qui de Metz, Saint-Etienne, Rodez ou le Paris FC jouera dans l'élite la saison prochaine, les amateurs de football vont devoir attendre l'Euro 2024 sans même savoir où ils pourront voir la L1 la saison prochaine. Car du côté de la Ligue de Football Professionnel, on a souvent roulé des mécaniques dans ce dossier, la vente des droits TV s'éternise. La seule solution désormais envisageable passe par un accord total avec Beinsports, la chaine qatarie ayant été poussée par l'Emir du Qatar pour faire une offre conséquente pour s'offrir la Ligue 1. Au moment où Daniel Riolo affirme que Nasser Al-Khelaifi ne donnera son accord à un deal que lorsqu'il aura la certitude que le PSG bénéficiera de la plus grosse part du gâteau des droits TV, la main mise du Qatar sur la Ligue 1 est loin de faire l'unanimité. Ce lundi, Le Figaro s'offusque même de cette situation de monopole pour le pays gazier dans le football français.

La Ligue 1 mange dans la main du Qatar

Droits TV : La Ligue 1 est vendue, BeIN Sports lâche 700 millions d'euros https://t.co/lmq2DeE7Sv — Foot01.com (@Foot01_com) May 17, 2024

« La saison de Ligue 1 s'est terminée dimanche soir chez nos confrères de Prime Video, et lundi matin, personne ne sait encore officiellement où le téléspectateur suivra l'exercice 2024-2025. Impensable. Du jamais vu dans l'histoire des droits audiovisuels (…) Les dernières informations avancent le retour de beIN Sports, chaîne détenue par le Qatar dont l'un des plus grands représentants en France n'est autre que Nasser al-Khelaifi ... patron du PSG. Joli mélange des genres. En clair, l'avenir du football français dépend de la volonté qatarie, qui souhaite aussi voir Canal+ être de la partie d'une manière ou d'une autre. Sans Messi, Neymar et désormais Mbappé, la Ligue 1 a encore plus de mal à se vendre. Labrune joue sa crédibilité et prie pour que le Qatar remporte la mise, sauve les meubles et renfloue les comptes », constatent nos confrères du Figaro. Et ils ne sont pas les seuls à regretter ce mélange des genres, notamment si le Paris Saint-Germain se gave encore plus avec ces droits de la Ligue 1.