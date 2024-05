Jimmy Briand dérape à l’antenne, c’est carton rouge direct

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Comme la saison dernière, l’attaquant du FC Nantes Mostafa Mohamed a refusé de participer au mouvement de la Ligue de Football Professionnel contre l’homophobie. Aux commentaires du match entre l’AS Monaco et les Canaris (4-0) dimanche soir, le consultant Jimmy Briand a défendu l’Egyptien et se retrouve à son tour impliqué dans la polémique.

Pour éviter les scandales de la saison dernière, la Ligue de Football Professionnel avait opéré des changements. Cette 34e et dernière journée de Ligue 1 a été choisie pour le mouvement de lutte contre l’homophobie. Mais cette fois, il n’était plus question de porter un maillot avec les numéros en arc-en-ciel. L’instance dirigée par Vincent Labrune demandait simplement aux joueurs d’accepter deux badges plus discrets sur leur tunique : le logo de la Ligue 1 aux couleurs LGBT+ et le mot « homophobie » barré en rouge. Mais ces changements en accord avec les joueurs n’ont pas suffi.

Briand défend Mohamed

Lors du match entre l’AS Monaco et le FC Nantes dimanche, le milieu monégasque Mohamed Camara a esquivé la photo d’avant-match, avant de disputer la rencontre avec du scotch pour cacher les badges. Son geste crée la polémique, peut-être plus que l’absence de Mostafa Mohamed. De son côté, l’attaquant des Canaris, comme la saison dernière lorsqu’il avait boycotté le déplacement à Toulouse, a refusé de participer au match et à la lutte contre l’homophobie. Pas de quoi choquer le consultant de Prime Video qui a défendu l’international égyptien à l’antenne.

🚨Bonsoir @PVSportFR votre consultant Jimmy Briand justifie l’#homophobie du footballeur #MostafaMohamed en parlant du "respect de ses convictions"??

Vous diffusez un message d’apologie de l’homophobie? C’est un délit!

🚨Un rappel à la loi s’impose en direct. pic.twitter.com/gIzKIY9pXK — Rouge Direct (@RougeDirect) May 19, 2024

« Il faut respecter, a osé l’ancien Rennais en direct. Chacun a le droit d'avoir ses convictions et c'est ça aussi le respect, c'est de respecter les gens qui ont d'autres convictions. » Très vite, son intervention a alerté le collectif Rouge Direct qui lutte contre l’homophobie dans le football. « Vous diffusez un message d'apologie de l'homophobie ? C'est un délit ! Un rappel à la loi s'impose en direct », a demandé le collectif à Prime Video. Le diffuseur n’a pas réagi et l’on ignore si Jimmy Briand sera sanctionné.