Ethan Mbappé quitte le PSG, le transfert inattendu

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se prépare à faire le ménage au sein de son effectif. En fin de contrat, tout comme son frère ainé, Ethan Mbappé ne manque pas de prétendants.

A Paris, les esprits sont logiquement concentrés vers la finale de la Coupe de France le week-end prochain face à l'OL. Ensuite, il faudra se concentrer sur l'intersaison et le mercato. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le PSG ne manquera pas de dossiers à gérer. Luis Enrique a une idée très précise de ce qu'il veut pour son groupe. Pas mal de départs sont attendus. Comme Kylian Mbappé, Ethan (17 ans) est lui aussi annoncé partant. Les négociations pour une prolongation sont au point mort mais heureusement pour lui, une belle porte de sortie en Ligue 1 lui tend les bras.

Ethan Mbappé, direction le LOSC ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ethan Mbappe (@ethanmbappe)

Selon les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain du PSG est courtisé avec insistance par le LOSC. Les Dogues aiment son profil et sont prêts à tenter le coup, surtout à 0 euro. En plus du talent d'Ethan Mbappé, les Dogues mettraient aussi un coup de projecteur sur leur équipe. Car avoir un Mbappé dans son équipe est toujours une bonne affaire commerciale à prendre en compte. En cas de signature à Lille, Ethan Mbappé continuerait de son côté à évoluer en France et dans une équipe ambitieuse, qui devra notamment jouer les tours préliminaires de la Ligue des champions. Un beau projet donc l'attend dans le nord. Le média rajoute qu'un accord verbal a été trouvé avec le milieu parisien et que la visite médicale est planifiée par les Dogues comme La Voix du Nord le précise. Une chose était assurée depuis un moment, à savoir que Ethan Mbappé ne liait plus son avenir à celui de son frère. Cette saison avec le PSG de Luis Enrique, le plus jeune des Mbappé a connu cinq apparitions dont 3 en Ligue 1. La dernière date de ce dimanche soir sur la pelouse du FC Metz.