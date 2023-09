Damien Rieu le nargue, Karim Benzema écoeuré

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Damien Rieu n'a pas été condamné dans son procès contre Karim Benzema, qu'il accusait de lien avec le terrorisme islamiste. Une décision qui a surpris même le militant d'extrême-droite, et a fait enrager l'avocat de KB9.

Le verdict est tombé dans le procès intenté par Karim Benzema à l’encontre de Damien Rieu. L’homme politique était poursuivi pour des montages effectuées sur les réseaux sociaux, faisant le rapprochement entre l’attaquant de l’équipe de France et le terrorisme islamiste. Une diffamation aux yeux du footballeur, qui a été représenté par ses avocats en juin dernier lors du procès, et demandait jusqu'à 40.000 euros de dommages et intérêts. La justice a décidé de relaxer le membre du parti Reconquête d’Eric Zemmour ce mardi. La première publication, montrant Karim Benzema proche d’un imam dont la mosquée venait d’être perquisitionnée, n’a pas été jugée comme de la diffamation et a été rapidement écartée à ce titre.

Pour la seconde publication, qui faisait le parallèle entre les terroristes et KB9 en raison d’un doigt pointé vers le ciel, le parquet de Lyon avait requis une amende de 10.000 euros à l’encontre de Damien Rieu. Mais cela n’a finalement pas été jugé comme pouvant être de la diffamation. Les juges n’ont pas décidé de condamner l’activiste d’extrême-droite au « titre du bénéfice de la bonne foi », expliquant que l’infraction de diffamation n’était pas suffisamment constituée. Selon Lyon Capitale, Sylvian Cormier, l’avocat du joueur actuellement à Al-Ittihad, entend bien faire appel de cette décision. « Accorder la bonne foi à Damien Rieu, c’est une aberration », a commenté auprès de L’Equipe le représentant de l’ancien joueur du Real Madrid, visiblement circonspect par la décision des juges dans ce dossier.

Damien Rieu ne s'y attendait pas

La suite au prochain épisode, même s’il reste à savoir si Karim Benzema confirmera sa volonté de faire appel, alors que ce procès met surtout en lumière le militant politique et ses idées, lui qui a immédiatement fait savoir sur ses comptes son succès dans ce procès forcément assez suivi. Il semblait même surpris du verdict rendu. « C’est une énorme surprise, mais j’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai gagné mon procès contre Karim Benzema. Le tribunal a reconnu que j’avais parfaitement le droit de dénoncer les ambiguïtés islamiques du Ballon d’Or. C’est officiel et contre toute attente, et malgré l’armada d’avocats financés par ses millions, nous avons gagné », a lancé Damien Rieu, qui a confié qu’il s’attendait à voir Benzema faire appel dans cette affaire.