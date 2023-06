Dans : Info.

Par Guillaume Conte

La confrontation a eu lieu ce mardi à Lyon dans le cadre de l’affaire opposant Karim Benzema à Damien Rieu.

Le footballeur a porté plainte au sujet de plusieurs messages sur les réseaux sociaux qu’il juge comme diffamatoire de la part du militant d’extrême-droite. Ce dernier est apparu ce mardi à Lyon pour sa comparution, tandis que le joueur formé à l’OL et légende du Real Madrid, était représenté par son avocat. Le verdict aura lieu le 19 septembre 2023, mais les journalistes présents sur place ont fait savoir que le procureur a demandé la relaxe pour le premier message contesté, et une amende de 10.000 euros pour le second. De son côté, Karim Benzema et ses conseils demandent des réparations à hauteur de 40.000 euros pour des messages diffamatoires, envoyés peu après l’assassinat de Samuel Paty à l’automne 2020.

L'avocat de Benzema démonte Damien Rieu

L'avocat de Karim Benzema promet l'enfer à Damien Rieu https://t.co/aOBJ5j4rEH — Foot01.com (@Foot01_com) June 20, 2023

« Damien Rieu créé des amalgames en faisant des montages, en association des photos de terroristes islamistes avec des photos de Karim Benzema, créant une confusion et créant l’idée que Karim Benzema soutiendrait tout cela, et encouragerait le terrorisme. De leur côté, ils ont parlé de tout, sauf du sujet précis qui était évoqué devant le tribunal. Damien Rieu se présente comme un lanceur d’alerte, il est un usurpateur, un falsificateur, qui énonce des mensonges avec comme seule ambition de salir des personnalités qu’il a désignées de sa vindicte en se croyant dans l’immunité la plus totale. Aujourd’hui, j’espère que c’est la fin de la récré. Il ne se rend pas compte des dommages qu’il créé, et des dégâts qu’il peut créer dans notre société. Ou bien il est cynique et il s’en fiche », a livré l’avocat de Karim Benzema sur BFM Lyon.