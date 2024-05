OM ‍: McCourt baisse les salaires de 30% ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Attendu dans les prochaines semaines à Marseille, Frank McCourt n'a pas l'intention de faire des folies avec l'OM si le club n'est pas européen. L'heure sera aux économies et le mercato sera impacté.

Tandis qu'à chaque match au Vélodrome, les virages se demandent bruyamment s'il est toujours vivant, Frank McCourt s'apprête à enfin revenir dans la cité phocéenne, même si cela ne sera pas pour voir jouer son équipe. La possibilité que le milliardaire américain débarque la semaine prochaine, ou au plus tard avant la fin du mois de mai, est sérieusement évoquée dans les couloirs de la Commanderie. Et si le Bostonien débarque, ce ne sera pas que pour annoncer des bonnes nouvelles à l'OM. Car cette saison qui s'achève sans qualification pour la Ligue des champions va coûter encore une fois très cher, et McCourt a l'intention de ramener l'Olympique de Marseille à la réalité sur le plan financier en prenant des décisions drastiques. Des choix qui vont évidemment faire hurler les supporters de l'OM s'ils se concrétisent.

McCourt vient pour serrer les boulons à l'OM

Tandis que Pablo Longoria a multiplié les opérations au mercato, sans réussite cette année, la masse salariale de l'OM a considérablement gonflé, et selon Mathieu Grégoire, Frank McCourt arrive à Marseille pour siffler la fin de la récréation. « Selon plusieurs sources au club, des projections font état d’une réduction de la masse salariale de 30% pour le prochain exercice. Cela permettrait de retrouver un niveau plus cohérent avec le budget et le statut de l’OM après des années de gourmandise dans les rémunérations. La DNCG, qui a encadré la masse salariale de l'OM à l’hiver, a incité le club à faire des efforts », précise notre confrère de L'Equipe, qui ajoute que cette réduction drastique de la masse salariale va évidemment avoir un effet majeur sur le marché des transferts.

Car si l'Olympique de Marseille a cassé sa tirelire pour s'offrir Pierre-Emerick Aubameyang, et veut attirer Paulo Fonseca en doublant son salaire, il n'y aura plus aucune place pour faire signer une autre star. Tout cela est le résultat d'une saison qui a tourné à la catastrophe sportivement, seule la parenthèse européenne, brutalement refermée à Bergame, ayant apporté un peu de sourire au Vélodrome.