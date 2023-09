Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi, c'est fini ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Ces 15 dernières années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont été les deux plus grands rivaux de l’histoire du football en se partageant les Ballons d’Or et en affolant les statistiques avec des records en pagaille.

Aujourd’hui, la suprématie de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo sur le football européen a pris fin. L’international argentin a quitté le PSG cet été afin de rejoindre l’Inter Milan aux Etats-Unis tandis que Cristiano Ronaldo a signé en Arabie Saoudite il y a déjà six mois. La hache de guerre est définitivement enterrée entre les deux grands champions du 21 siècle, qui auront marqué toute une génération. Interrogé en conférence de presse en marge des matchs du Portugal contre la Slovaquie et le Luxembourg, « CR7 » a évoqué son duel à distance avec Lionel Messi, lequel est bel est bien terminé.

« Si vous aimez Cristiano, vous n'êtes pas obligés de détester Messi. Nous deux avons changé l'histoire du football et nous sommes respectés. La rivalité est terminée. Actuellement, nous faisons tous les deux bien les choses » a estimé Cristiano Ronaldo. Le buteur de la sélection portugaise a par ailleurs profité de son passage en conférence de presse pour faire l’éloge du championnat saoudien, qu’il a rejoint en janvier avant que toutes les stars défilent cet été.

Ronaldo chante les louanges du championnat saoudien

« Je pense sincèrement que le championnat saoudien est meilleur que celui du Portugal. Il y a plus de grands joueurs, moins de polémiques et plus de football. Les critiques sur l’Arabie Saoudite ? Il existe des problèmes partout. Mais je savais que ça allait se passer comme ça, les gens m’ont pris pour un petit fou, mais ça a bien changé. Je suis heureux et c’est un honneur de voir de bons joueurs venir. J’en ai été le pionnier et j’en suis content. J’espère que le championnat va continuer à évoluer » a lancé Cristiano Ronaldo, assurant parfaitement le service après-vente du championnat saoudien, et les arrivées massives de cet été lui ont certainement donné raison à ce sujet.