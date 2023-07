Cristiano Ronaldo crache sur le choix de Lionel Messi

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo est en Arabie Saoudite, Lionel Messi est aux Etats-Unis, et pour CR7, il n'y a tout simplement pas photo entre les deux championnats.

Pendant près de deux décennies, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont affrontés dans des duels homériques, avec des titres et des récompenses de prestige au bout du compte. Une confrontation dont les amoureux de football ont pu savourer chaque instant, tant il est rare de voir deux joueurs d’une même génération être aussi longtemps au sommet du football, et briguer une place à la table des plus grands joueurs de l’histoire. Désormais, il y a peu de chances de croiser à nouveau les deux joueurs sur un terrain, même si aucun n’a pris sa retraite internationale. Le football européen est en revanche fini. Cristiano Ronaldo a choisi de rejoindre l’Arabie Saoudite il y a six mois de cela, et Lionel Messi vient de s’engager aux Etats-Unis avec l’Inter Miami.

L'Arabie Saoudite va continuer à recruter

First game back for pre season!The hard work starts here!💪🏼

💛💙 pic.twitter.com/xyVNdSXmWl — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 17, 2023

Les deux joueurs quittent le plus haut niveau, même si Cristiano Ronaldo a tenu à remettre les pendules à l’heure. Pour le Portugais, le championnat saoudien est en train de franchir un cap avec tous ces recrutements de joueurs de haut niveau, et cela se traduit par une Ligue en amélioration. Elle est en tout cas bien supérieure à la MLS que Lionel Messi vient de rejoindre. « Maintenant, les joueurs arrivent ici. Et dans un an, encore plus de grands joueurs, vont venir ici. La Ligue saoudienne est meilleure que le MLS », a assuré celui qui a été rejoint par Karim Benzema ou N’Golo Kanté cet été en ce qui concerne le championnat saoudien, dont il est bien difficile d’évaluer le niveau.

En tout cas, pas question pour CR7 de revenir en Europe, y compris pour disputer la Ligue des Champions. Pour l’ancien du Real Madrid, le Vieux Continent porte bien son surnom, et est moins fort qu’avant, à part en Angleterre. « Je suis sûr à 100 % que je ne retournerai pas en Europe. J’ai 38 ans. Et le football européen a perdu en qualité. La seule ligue encore bonne est la ligue anglaise. Ils sont loin devant les autres championnats », a expliqué Cristiano Ronaldo, qui a bien vu le déclin de la Liga, dont les maths sont plus heurtés et moins suivi qu’aux grandes heures des années 2000.