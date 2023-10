Ce jour où tout a changé, Karim Benzema passe aux aveux

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

La 67e édition du ballon d'or sera inaugurée le 30 octobre au théâtre du Châtelet, à Paris. Pour l'occasion, France Football a réalisé un reportage retraçant la quête du précédent lauréat Karim Benzema, qui s'est confié sur son obsession pour la distinction ultime.

Le rêve du ballon d'or est probablement celui de tous les jeunes footballeurs. Très vite, ce projet utopique s'éloigne pour la grande majorité, mais pas pour Karim Benzema. Longtemps dans l'ombre de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, le Français a attendu le départ du Portugais pour devenir le leader offensif des Merengues, avec un certain succès. En 2021, après une saison excellente sur un plan personnel, Benzema termine au pied du podium du ballon d'or. Une frustration pour celui qui se remet à rêver de la distinction suprême. La nouvelle star de l'Arabie saoudite se lance alors dans une quête complètement folle, à 34 ans. Alors que quelques années auparavant, personne ne voyait KB9 soulever le ballon d'or, l'ancien buteur de l'OL y croit toujours et va réaliser son souhait, qu'il retrace dans un documentaire réalisé par France Football.

L'obsession du ballon d'or, l'ambition ultime de KB9

« Le ballon d'or c'est quelqu'un qui montre sur une saison, autre chose que du football. Des gestes de classe, des retournements de situation. Que ce soit régulier et dans des matchs où c'est compliqué. Dès le lendemain où je termine quatrième (ballon d'or 2021, NDLR) je pense à ce que je peux faire de plus. J'avais fait une grosse saison mais pas avec beaucoup de titres. Il faut que j'aille chercher des titres. C'est le moment de montrer que je peux faire comme Zizou ou Ronaldo » relate dans « La course vers l'éternité » celui qui va remporter la Liga et la Ligue des Champions en 2022, en terminant d'ailleurs comme meilleur buteur des deux compétitions. Une saison où l'attaquant inscrit 50 buts au total, dont 15 en C1. Seul Cristiano Ronaldo a fait mieux que lui dans cette compétition, preuve de son immense exploit. Karim Benzema est ainsi élu ballon d'or 2022 à l'unanimité, des mains de son idole Zinédine Zidane, l'un de ceux qui ont toujours cru en lui. Une quête pour la postérité.