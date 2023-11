Benzema, un énorme cadeau après avoir fait virer son coach ‍?

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

En guerre avec Nuno Espirito Santo, Karim Benzema a réussi à provoquer son départ d'Al-Ittihad. L'attaquant français va en plus se frotter les mains en apprenant la prochaine cible de son club au mercato.

Sans surprise, Karim Benzema a gagné par KO son bras de fer avec Nuno Espirito Santo. L’entraineur portugais était pourtant présent depuis plusieurs mois à Al-Ittihad, permettant même au club de Djeddah de reconquérir le titre la saison passée après plus de 10 ans d’attente. Mais cela n’a pas pesé bien lourd par rapport à ses échanges musclés avec l’attaquant arrivé du Real Madrid, qui n’a pas adhéré à sa méthode dès le début. Depuis des semaines, on annonçait les deux hommes en froid et très critiques l’un envers l’autre. A l’occasion d’un match de Ligue des Champions d’Asie perdu en Irak, le vestiaire a explosé, Nuno Espirito Santo estimant même devant tout le monde que le Français ne faisait pas les efforts pour aider son équipe et montrer l’exemple. Quelques heures plus tard, Al-Ittihad remerciant, dans tous les sens du terme, l’entraineur passé par Wolverhampton.

Luka Modric frustré au Real Madrid

Le club de Djebbah va désormais tenter de sauver sa saison avec la Coupe du monde des clubs, la Ligue des Champions d’Asie, même s’il sera très difficile de conserver le titre national en Arabie Saoudite. Cela malgré des moyens financiers bien évidemment copieux, ce qui pourrait créer un énorme mouvement cet hiver. En effet, selon le spécialiste du mercato Rudy Galetti, le départ de Luka Modric du Real Madrid avant la fin de la saison est largement possible, sachant que le Croate, qui a toujours juré fidélité au club espagnol, trouve le temps un peu long sur le banc de touche de Carlo Ancelotti avec seulement 600 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison. Une offre en or pourrait ainsi provoquer sa signature en Arabie saoudite, où Al-Ittihad est le grand favori pour le recruter. De quoi consoler un Karim Benzema qui adore le milieu de terrain croate, et sera déjà très attentif au choix du futur entraineur du club de Djeddah.