TV ‍: PSG, OM, OL, comment suivre le multiplex de la 34e journée de L1 ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Même si les barrages entre L1 et L2 boucleront officiellement la saison 2023-2024 au début du mois de juin prochain, la plupart des clubs du championnat de France vont disputer leur dernier match à l’occasion du multiplex de la 34e journée ce week-end.

Quelle heure pour le multiplex de la 34e journée ?

Comme la semaine passée, le dernier multiplex de la saison en Ligue 1 se disputera partout à travers la France au milieu du week-end de la Pentecôte. Puisque les 18 clubs de L1 seront sur les pelouses ce dimanche 19 mai à 21 heures. Le PSG jouera à Metz, l’OL accueillera Strasbourg, alors que l’OM se déplacera notamment au Havre.

Sur quelles chaînes suivre l’OM, le PSG et l’OL ?

Lors de ce multiplex de la 34e journée de L1, les supporters des différents clubs devront se brancher sur Canal Plus ou Amazon, les deux principaux diffuseurs du championnat jusqu’à cette fin de saison.

Concernant le match du PSG du côté de Metz, il sera diffusé sur Canal+ Sport 360. L’OL et l’OM, qui affronteront respectivement Strasbourg et Le Havre, seront quant à eux à l’affiche sur Prime Vidéo.

Les compos probables des matchs de l’OM, du PSG et de l’OL :

Une semaine après avoir fêté son titre pour la dernière de la saison au Parc des Princes à l’occasion de la défaite face à Toulouse, le club de la capitale française veut finir sa saison de L1 en beauté pour préparer au mieux sa finale de Coupe de France face à l’OL. Et quoi de mieux que de jouer le barragiste de la L1 pour envisager la victoire ? Pour ce match, Luis Enrique pourrait aligner une meilleure équipe que ces derniers temps pour relancer tous ses titulaires en vue de la finale de CDF.

La compo du PSG contre Metz : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Zaïre Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola.

Histoire d’aborder sa finale de Coupe de France contre le PSG de la manière la plus sereine possible, l’OL doit finir le travail en L1 pour valider une place en Coupe d’Europe. Pour cela, et suite à la défaite surprise de l’OM contre Reims mercredi, Lyon n’aura besoin que d’un point pour sécuriser au moins la septième place, qui sera européenne en cas de défaite de l’OL en finale. Mais derrière Lens à la différence de buts, Lyon peut aussi viser la sixième place pour être sûr d’être en Europa League la saison prochaine. Pour cela, les Gones devront battre Strasbourg, qui a arraché le derby contre Metz dans une fin de match de folie dimanche dernier. Autant dire que la mission de l’OL ne sera pas facile, même si un Groupama Stadium plein aidera les Gones à se surpasser. Lors de ce match, Pierre Sage devrait aligner son équipe-type en mode répétition générale.

La compo de l’OL face à Strasbourg : Lopes - Mata, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Lacazette, Benrahma.

Éliminé en demi-finales de l’Europa League au début du mois de mai, l’OM a complètement sabordé sa fin de saison en perdant son match en retard à Reims mercredi (0-1). À cause de cet étonnant revers, Marseille doit impérativement l’emporter au Havre tout en espérant des défaites de Lens et Lyon pour finir sur une place européenne. Autant dire que la probabilité de revoir l’OM en Europe la saison prochaine est désormais faible, surtout que le HAC jouera aussi sa survie en L1 sur cette dernière journée. Quoi qu’il en soit, Marseille jouera le coup à fond pour sauver les honneurs. Pour ce match, Jean-Louis Gasset pourra compter sur toutes ses forces vives.

La compo de l’OM contre Le Havre : Pau Lopez - Clauss, Balerdi, Mbemba, Gigot, Merlin - Veretout, Kondogbia, Harit - Sarr, Aubameyang.