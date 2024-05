OM ‍: L’UEFA passe à la caisse, les millions tombent

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sorti par l’Atalanta Bergame en demi-finales de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille digère mal son élimination. La recette enregistrée pour son parcours atténuera peut-être la frustration du club phocéen qui a reçu un nouveau versement de la part de l’UEFA ce vendredi.

Les échecs passent mal à l’Olympique de Marseille. Après l’élimination en demi-finales de la Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame (1-1, 3-0), les hommes de Jean-Louis Gasset se sont inclinés à Reims (1-0) mercredi en Ligue 1. Une défaite qui anéantit quasiment leurs chances de disputer à nouveau une compétition européenne la saison prochaine, avec les conséquences financières que ce revers implique. Le club phocéen sera effectivement privé des recettes de l’UEFA. Celles que la direction olympienne a progressivement touchées au fil de cette saison.

Comme nous vous l’indiquions dans un précédent article, l’Olympique de Marseille, grâce à son parcours jusqu’en demi-finales de la Ligue Europa, va percevoir plus de 18 millions d’euros au total. Pour le moment, le pensionnaire du Vélodrome n’a pas encore récupéré l’intégralité de la somme. D’après le spécialiste Sportune, il ne manque plus que la deuxième partie des droits TV. Pour le reste, l’Olympique de Marseille a reçu un nouveau versement vendredi. Ce dernier correspond aux qualifications en quarts de finales et en demi-finales, soit des montants estimés à 1,8 million d’euros et 2,8 millions d’euros (4,6 millions d’euros au total).

Une marge de manoeuvre plus réduite

Les sommes perçues ne feront pas de mal aux finances marseillaises. Probablement privé de Coupe d’Europe la saison prochaine, l’actuel huitième de Ligue 1 devra limiter ses dépenses. A tel point que le salaire encombrant de l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang pourrait poser problème. Une contrainte dont Pablo Longoria se serait bien passé au moment où le président doit attirer un nouvel entraîneur et surtout reconstruire un groupe plus compétitif.