Mbappé finalement remplacé par un joueur de Ligue 1

Confronté au départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain devra renforcer son secteur offensif cet été. Le club de la capitale n’écarterait pas l’idée de recruter un avant-centre. Et pourquoi pas l’un des tout meilleurs buteurs de Ligue 1, à savoir le Lillois Jonathan David ?

Luis Enrique n’en doute pas une seule seconde, le Paris Saint-Germain sera meilleur la saison prochaine. Pour l’entraîneur parisien, c’est une manière de minimiser les conséquences du départ de Kylian Mbappé. Encore faudrait-il que le club de la capitale prenne les bonnes décisions dans son recrutement estival. D’après certaines sources, le récent champion de France compte remplacer son meilleur buteur par un ailier gauche. Le Paris Saint-Germain aurait fait du Napolitain Khvicha Kvaratskhelia sa priorité, sans pour autant écarter la possibilité d’attirer un avant-centre.

Le PSG apprécie Jonathan David

C’est du moins l’hypothèse relayée par le quotidien catalan Sport. Parmi les nombreuses pistes étudiées par les Parisiens, un talent de Ligue 1 risque de surprendre pas mal d’observateurs. En effet, le Paris Saint-Germain s’intéresserait notamment à Jonathan David. Il faut dire que l’attaquant du LOSC réalise une saison convaincante au niveau des statistiques. Alors que son entraîneur Paulo Fonseca l’a un temps relégué sur le banc des remplaçants, l’international canadien compte 26 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues.

Ses 19 réalisations en Ligue 1 en font le deuxième meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé (27). Il faut aussi rappeler que le Lillois arrive à un an de la fin de son contrat, ce qui devrait empêcher Lille de fixer un prix trop élevé pour son transfert. On peut tout de même s’interroger sur la crédibilité et la pertinence de cet intérêt annoncé. De par ses qualités d’attaquant de surface, Jonathan David rappelle forcément le profil de Gonçalo Ramos. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach Luis Enrique n’est pas le plus grand fan du Portugais.