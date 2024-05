Fofana ne voulait pas bouger, l’OL lui a forcé la main

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Arrivé cet hiver, Malick Fofana ne comptait pas quitter La Gantoise. L’ailier belge s’est laissé séduire par l’Olympique Lyonnais et n’a pas à regretter sa décision. Lui qui évolue désormais aux côtés d’Alexandre Lacazette.

Malick Fofana serait presque devenu le supersub de l’Olympique Lyonnais. Depuis son arrivée cet hiver, l’ailier de 19 ans a inscrit 3 buts en Ligue 1, tous en tant que remplaçant au coup d’envoi. Des débuts encourageants pour celui qui n’avait pas prévu de bouger en plein milieu de la saison. Le Belge pensait effectivement rester à La Gantoise. Mais l’opportunité offerte par l’Olympique Lyonnais ne pouvait pas se refuser.

« En réalité, je n’avais pas l’intention de partir mais quand j’ai entendu l’intérêt pour moi, je me suis dit qu’il était temps de franchir une nouvelle étape, a expliqué Malick Fofana au média Eleven Belgium. Quand on a une telle opportunité, c’est difficile de refuser, alors j’ai saisi ma chance. C’est à moi de prouver ce que je vaux et de mettre toutes les chances de mon côté. J’ai franchi ce cap. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, à la fin c’est toujours le joueur qui prend la décision. Je pense que j’ai fait le bon choix et j’en suis très heureux. » D’autant que le Gone a maintenant la chance de progresser aux côtés de l’attaquant Alexandre Lacazette.

Lacazette l'a pris sous son aile

« Il est directement venu vers moi et il m'a dit que je devais rester moi-même, avoir confiance en moi, et que tout irait bien. Il est conscient que j'ai des qualités et que je dois les utiliser. Les grands joueurs ont quelque chose en plus. On peut apprendre beaucoup d'eux, c'est ce que je fais. Nous parlons et il me donne des conseils. Tout est bon à prendre. Nous nous comprenons. Parfois, nous discutons ensemble et il me donne des conseils. Quand ça va moins bien sur le terrain, il a souvent les mots justes. Il essaie toujours de me motiver, c'est un bon capitaine », a raconté le renfort hivernal seulement titularisé à six reprises toutes compétitions confondues.