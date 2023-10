Benzema et Le Pen, tout était écrit d'avance

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

Avec un seul message sur les réseaux sociaux, Karim Benzema a enflammé les débats en France, notamment chez les élus de tous bords. La polémique semblait écrite d'avance reconnaît un sociologue.

Loin de la France, Karim Benzema a retrouvé son terrain de jeu préféré vendredi, celui des stades de football. Après plusieurs jours durant lesquels son nom s'est retrouvé mêlé à des débats et des invectives, KB9 a marqué de son empreinte le match nul de son équipe, Al-Ittihad, contre Al-Taawon (1-1). En effet, c'est le joueur français qui a ouvert le score pour sa formation avant d'égaliser quatre minutes plus tard en marquant contre son camp.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Ce retour au football doit forcément faire du bien au Ballon d'Or 2022 qui a pris de plein fouet de nombreuses attaques liées à son message sur X concernant la guerre en Israël et en Palestine. Face à un déluge de menaces, Karim Benzema a laissé la parole à son avocat, même si forcément nul ne peut rester insensible à tout cela. Surtout lorsqu'un Ministre en vient à s'en prendre à vous.

Benzema n'a jamais fait l'unanimité

Ce samedi, et alors que le calme revient peu à peu autour de Karim Benzema, Stéphane Beaud, sociologue et professeur de sciences politiques, spécialiste des questions liées au football, évoque ce séisme brutal qui a visé Karim Benzema. « Il y a de toute évidence une énorme disproportion entre ce qu’a tweeté Karim Benzema, un appel à prier pour les Palestiniens de Gaza sous les bombes depuis plus d’une semaine, et la violence des réactions d’élu(e)s (…) Dans une France où Marine Le Pen recueille 42 % des voix au second tour de la présidentielle, le constat est que la personnalité de Benzema divise et le fait apparaître aux yeux de certains comme un « coupable idéal », explique ce spécialiste, qui rappelle également que Karim Benzema coche également quelques cases qui agacent en France, à savoir être un footballeur riche, ne pas avoir chanté la Marseillaise lorsqu'il jouait avec les Bleus et d'autres choses qui ont contribué à lui donner également une image un peu brouillée.